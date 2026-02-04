La Policía Nacional ha publicado un vídeo con el estado del río Guadalete a su paso por la zona rural de Jerez de la Frontera grabado este miércoles 4 de febrero a mediodía una vez superado los seis metros de caudal y elevar el nivel de riesgo a rojo.

Anoche, y en previsión de esta crecida fueron desalojadas unas 1.600 personas de los núcleos rurales conformados por La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas y de las zonas de Portal y Portalillo, La Corta, Lomopardo, La Ina, San Isidro del Guadalete, Mesas del Corral (en La Barca) y de la barriada El Rabanito, en Guadalcacín.