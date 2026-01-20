El testimono del Rafael Prados, Párroco de Adamuz. Estuvo con los heridos leves en el Coro de la Virgen del Sol

El cura de Adamuz ha expresado su testimonio tras la tragedia ocurrida en su pueblo. El párroco indica que el pueblo se volcó de inmediato y llevó todo lo necesario para los heridos y afectados. En este sentido asegura que acudió al almacén de Cáritas para atender a todos los necesitados en esa noche y el día siguiente.