La Guardia Civil es uno de los cuerpos de seguridad que estos días está actuando en la zona rural de Jerez afectada por la crecida del Guadalete. A los equipos que habitualmente realizan controles a pie de calle y en carreteras se le han unido, en un dispositivo especial y extraordinario por la situación meteorológica, efectivos pertenecientes a otras especialidades del cuerpo.

Así, en las áreas que han sido desalojadas en la ribera del Guadalete, se encuentran trabajando el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM). Su labor es estar pendiente de cualquier posible evacuación de personas o del rescate de animales. Además, su presencia y rondas continuas en zódiac evitan robos en las viviendas que se encuentran vacías.