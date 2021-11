Aitana, un fenómeno ilimitado

Aitana está de moda. La joven cantante, de apenas 22 años y tan solo cuatro de carrera musical, acaba de recibir el Premio Ondas, un reconocimiento que se suma al de la MTV, Los 40 y ELLE Style. Ya cuando se dio a conocer en Operación Triunfo muchos pensaron que se trataba de un diamante en bruto. Poco a poco, el diamante se ha ido puliendo y las expectativas creadas en aquel momento no eran nada descabelladas.

Cuando le comunicaron por teléfono que había sido la ganadora se puso a llorar. Su padre le ha recalcado la importancia del galardón. “¿Sabes lo importante que es este premio?”, le recuerda. Aitana, que se subió al escenario del Teatro Coliseum de Barcelona para interpretar su canción Ni una más, ha sido galardonada con el Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año.

La joven dedicó unas tiernas palabras de agradecimiento para sus padres y para todo su equipo de trabajo. “Le quiero dedicar este premio a mis padres, porque he tenido la suerte en estos cuatro años de carrera de tenerlos siempre a mi lado. Papá y mamá, quiero deciros que gracias porque he tenido una infancia muy feliz. Todo esto es gracias a que después del colegio me llevabais a clases de canto, piano, inglés… a todas las clases posibles para que yo tuviera una educación perfecta”, dijo sin poder contener las lágrimas. “Este premio no es solo compartido con mis padres, sino también con toda la gente que trabaja conmigo y que ha hecho posible esto”, asegura.

No es el único premio, ya que en la gala de Los 40 se coronó como la Mejor Artista en directo por su gira 11 Razones. “No es un premio para mí sola, es un premio para mis músicos. Ellos son musicazos que me acompañan en esta increíble gira. Gracias a ellos, a vosotros, por confiar en mí. Espero hacer muchas giras a lo largo de mi vida, porque esta carrera me hace muy feliz, he cumplido un sueño y quiero mantenerlo para siempre”, ha reconocido tras ser premiada en la gala celebrada en Mallorca.

Hoy por hoy, Aitana es una de las voces más prometedoras del panorama nacional. A lo largo de su breve trayectoria ha demostrado que a su inconfundible voz le acompaña una dulzura y una presencia que encandila en el escenario. A ese talento natural incorpora mucho esfuerzo y un afán de superación impropio de su edad.

De sus nuevos proyectos cabe destacar que dentro de poco la veremos como coach de La Voz Kids. Tras asesorar a David Bisbal en la edición del pasado año, dará el salto a la silla roja. “Todos estos días he sido tan feliz grabando La Voz Kids (que pronto veréis), trabajando en cosas del nuevo proyecto, en los diferentes premios en los que he tenido la oportunidad e ir, estar con personas que admiro profundamente… Agradecida. A seguir”, ha publicado en sus redes sociales.

Su gran momento no ha pasado inadvertido para las grandes marcas. Recientemente ha firmado como embajadora internacional de la joyería Tous para acercar sus productos al público joven. Nada más salir de la academia de OT se convirtió en la primera embajadora oficial de Inditex. Hace unos meses McDonald’s apostó por la joven cantante para el lanzamiento del menú Aitana, siendo la primera vez que la marca realizaba una colaboración de este tipo en España y en Europa. La iniciativa forma parte de una estrategia a nivel internacional y que en otros países del mundo ha contado con la participación de reconocidos artistas como Travis Scott o J Balvin. Este hecho marca la dimensión que está alcanzando Aitana en el panorama musical. Además, la cantante ha trabajado para la línea beauty de Saint Lauren, para la firma de cuidado y moldeado del cabello GHD, así como ha lanzado tres perfumes junto a Puig. Incluso vende su propia línea de ropa que se puede adquirir a través de su web oficial.

En el plano sentimental, Aitana lleva más de dos años de relación con el actor Miguel Bernardeau, hijo de Ana Duato. Desde el pasado mes de septiembre la pareja viven juntos en Madrid en el espectacular chalet que compró Aitana en 2020 y que ha sido reformado a su gusto. La casa, que estaría muy cerca de la residencia de Ana Duato, consta de tres plantas, con jardín independiente y una amplía terraza.