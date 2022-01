Famosos alérgicos a las redes sociales

Contar con un ejército de seguidores en las redes sociales se asocia con el éxito y el reconocimiento social. Sin embargo, son muchos los famosos que optan por alejarse del mundo virtual y salvaguardar todo lo posible su vida privada. El principal motivo para ausentarse de la vida social a través de las diversas plataformas suele ser la protección de la privacidad, de su carrera profesional, la salud y paz mental o por mantener un perfil bajo alejado del foco mediático. Brad Pitt, Kate Winslet, Emma Stone, Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence, Keanu Reeves, George Clooney o Meghan Markle son algunos de los ejemplos más significativos. La presencia de estas celebridades en este fenómeno social se reduce en ocasiones a perfiles creados por los fans.

Brad Pitt es un actor archiconocido que no ha necesitado del tirón de las redes sociales para agrandar su leyenda. “No veo por qué las necesito”, declaró a la revista InStyle cuando le preguntaron por qué no tenía ninguna cuenta en las redes sociales.

Una de las voces públicas más críticas contra las redes sociales ha sido Kate Winslet. “Cada vez me preocupa más los efectos potencialmente negativos de las redes sociales en la autoestima de la gente”, manifestaba en la revista Vogue.

Emma Stone cuenta a sus 33 años con un palmarés envidiable. La actriz no ha utilizado las redes sociales porque considera que no le reporta ningún aspecto positivo. No obstante, sí existen varios perfiles creados por sus seguidores donde se alojan imágenes de sus películas o sesiones de fotos.

Angelina Jolie siempre se ha mostrado muy reticente con su privacidad. Tampoco quiere que sus hijos entren en ese mundo. Para ella las redes sociales son “un campo plagado de mentiras”.

Actores de la talla de Keanu Reeves o George Clooney han prescindido de las redes sociales desde un primer momento. Keanu Reeves afirmó que no tiene nada que decir sobre ningún tema. Por su parte, George Clooney ha sido muy explícito al hablar de su ausencia en las redes sociales. “Me gusta tomarme una o dos copas por la noche. No necesito tener un aparato con el que, por culpa de un chiste de borrachos pueda decir algo, irme a dormir y que al día siguiente se haya acabado mi carrera”.