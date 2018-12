Adri: "El Xerez CD es un club con solera y creo que puedo aportar bastante al equipo"

Tres partidos después de debutar, el Xerez CD presentó ayer de forma oficial a Adri, Adrián Romero Rodríguez, extremo y mediapunta sanluqueño de 24 años que inició la temporada en el Cabecense y que el curso anterior militó en el Guadalcacín. Presentado por Vicente Vargas, el director deportivo del Xerez CD destacó que Adri "es capaz de jugar lo mismo en banda que por dentro y es muy bueno a la hora de la estrategia", subrayando que "sus ganas e ilusión por hacerse un nombre en el fútbol".

Adri se mostró "contento de pertenecer al Xerez, un equipo con solera, un equipo que por historia y por todo lo demás siempre me ha llamado mucho la atención", además de coincidir en la plantilla "con compañeros como Dani Jurado, con el que he coincidido en el Sanluqueño, al igual que con Fran y Pedro Carrión". El zurdo sanluqueño explica que "cuando surgió la oportunidad" de fichar por el Xerez CD, "no lo dudé, para mí era una oportunidad muy buena. Me considero un jugador todavía joven y creo que puedo aportar bastante al equipo". Adri Romero explica que en el Cabecense "no salieron las cosas bien y me dan la baja", luego "hablo con Dani, me dice cómo está el equipo, le digo que a mí me gustaría si cabe la posibilidad de entrar, hablo con Vicente (Vargas) y desde primera hora llegamos a un acuerdo y rápido".

Y ahora, con Nene Montero al frente: "La verdad es que el míster es espectacular, nos lo transmite todos los días en los entrenamientos. Yo soy un futbolista que prefiero que el míster vaya de cara y te diga lo que quiere y el míster nos da confianza, todo sobre todo a los jóvenes, nos dice que lo intentemos, que hagamos cosas y la verdad es que estoy muy contento en el equipo".

Ahora toca mejorar de cara a la segunda vuelta: "Todo el mundo tiene las expectativas altas sobre el equipo, lo que yo he visto desde dentro en estos últimos partidos es que los equipos de arriba no han podido con nosotros: con el Algeciras fuimos superiores, creo que merecimos más y el otro día en Córdoba quizá nos faltó esa pizca de suerte que es necesaria en todos los partidos. Ya digo que por lo que he visto ningún equipo ha sido superior a nosotros, si en la segunda vuelta tenemos un poquito más de suerte sobre todo de cara al gol, que al fin y al cabo el fútbol es marcar goles, seguramente nos enganchamos".

Para ello, Adri asume que sería fundamental sumar de tres en tres en los dos últimos partidos del año: "Claro, siempre que sumes de tres en tres se ven las cosas de otro color. Nosotros vamos partido a partido, es importante sumar los tres puntos del domingo como ha dicho el míster pero creo que estamos haciendo las cosas bastante bien y se ven reflejadas en los partidos y eso es importante, porque si se hacen las cosas bien se va a sumar".