"Con humildad y trabajo podremos conseguir el objetivo"

Aunque ha disputado ya tres partidos con el Xerez Club Deportivo, hasta ayer no se produjo la presentación oficial de Amin Abaradan, futbolista procedente del Alhaurín de la Torre que ha causado una gran impresión en sus primeros minutos como jugador azulino.

El punta se mostraba "muy contento de poder firmar por este gran club. La verdad es que en cuanto me comentaron la posibilidad de venir no me lo pensé dos veces", aseguraba el futbolista en presencia del director deportivo.

Amin fue titular en las dos últimas victorias del Xerez CD frente al Sevilla C y San Roque y salió desde el banquillo en la derrota en Utrera. El jugador comenta que en su debut "me salió un buen partido" y se muestra agradecido a Nene Montero: "Lo he tenido como entrenador, tiene muchos conocimientos y me ha enseñado muchísimo".

El futbolista reconoce que se siente más cómodo jugando "de nueve" y no quiere obsesionarse con el gol: "Hay que pensar en positivo, los goles ya vendrán", afirma.

Pese a que el equipo no ha comenzado bien la temporada, Amin cree que "con trabajo y humildad" hay tiempo suficiente para "conseguir el objetivo y estar entre los cuatro primeros. En una temporada tan larga pasas por momentos malos y momentos buenos, pero a base de trabajo podremos salir de esta situación".