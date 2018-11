El delantero del Xerez CD Amin no tiene dañada la rodilla

Buenas noticias para el Xerez Club Deportivo. Amin no tiene dañada la rodilla derecha según el resultado que ha arrojado la ecografía a la que se sometió el pasado miércoles y la intención del delantero es probarse en el entrenamiento de este sábado para comprobar si puede estar frente al Cabecense.

El futbolista canario se lesionó en el partido del pasado domingo en Arcos al caer mal sobre la pierna derecha después de un salto. El jugador, que intentó seguir en el partido -faltaban pocos minutos- comprobó que no podía e incluso tuvo que salir del campo apoyándose en Alberto Piñero. "Me asusté mucho cuando vi que no podía seguir pese a intentarlo. Afortunadamente, la ecografía sólo refleja un fuerte hematoma pero no hay daño en la rodilla".

Amin ha estado durante la semana trabajando aparte del grupo realizando trabajo específico y quiere dar un paso más para estar disponible este domingo frente al Cabecense: "Voy a probar en el último entrenamiento, chutaré a puerta y haré algunos giros. Si todo va bien, ya es cuestión del míster contar conmigo o no", comentaba el jugador.