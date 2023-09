Antonio Jesús, la buena noticia de la semana para el Xerez CD

El Xerez CD prepara su tercera cita de la temporada fijada para este domingo (17:30) en Chapín frente al Ceuta B en una semana marcada por las lesiones. Checa perdió el domingo en el transcurso del partido ante el sevilla C (1-0) al guardameta Isma Gil por una rotura fibrilar en el gemelo y estará entre tres y cuatro semanas apartado de los terrenos de juego, mientras que el lateral Ramón García tiene un esguince de tobillo y deberá parar entre siete y diez días.

Los infortunios no pararon ahí, Migue García también está descartado tras retirarse del entrenamiento de este jueves en La Granja con un pinchazo en el muslo de su pierna derecha. El centrocampista astigitano ha sido examinado y está pendiente de conocer el alcance exacto de sus problemas.

Pero no todas iban a ser malas noticias para el entrenador azulino, pierde a Migue García y recupera a Antonio Jesús, que no ha disputado ninguno de los dos partidos ligueros -Córdoba B y Sevilla C- por paternidad. Ya se ha incorporado a los entrenamientos y apunta a titular.

Por su parte, el ariete Juan Delgado ha comenzado a realizar parte del trabajo con el grupo tras ir dejando atrás poco a poco sus problemas en la rodilla derecha y este viernes en Chapín pisará el verde que el domingo alberga el partido contra el filial caballa, ya que el Deportivo se va a ejercitar nuevamente en el Municipal. El atacante va a ser duda hasta el final. Belizón tiene molestias y está entre algodones.

El árbitro

El partido será dirigido por el sevillano Jaime Fernández Martínez, que la pasada temporada pitó a los azulinos en una oportunidad, en Chapín contra el Córdoba B (1-1) y en otra a los ceutíes, en Cartaya (2-2)

El Deportivo se ha medido en dos ocasiones al filial del Ceuta y en esos enfrentamientos tuvo suerte dispar. La primera vez, en el curso 21/22, le endosó una goleada en el Pedro Garrido. Los de Emilio Fajardo se impusieron por 5-0, con goles de Álex Colorado, Ezequiel, en propia puerta, Rubén Jurado y Palacios (2) y la pasada temporada la cita acabó con derrota en el estreno de Juan Pedro en el banquillo tras la destitución de Juan Carlos Gómez. Los azulinos cayeron por 0-1 y se despidieron de sus opciones de play-off.