Barragán no sigue y explica su salida en una carta

José María Barragán no seguirá en el Xerez Club Deportivo. Al exfutbolista azulino y segundo de Vargas la pasada temporada le comunicaron la decisión el martes y ayer se pasó por la secretaría del club, tuvo la oportunidad de saludar a Sergio Narváez y posteriormente tuvo una reunión para llegar a un acuerdo en cuanto a sus emolumentos, ya que la entidad le adeuda la primera del ascenso a Tercera y también buena parte del sueldo de la pasada campaña. Barragán se despidió así en las redes sociales del club: "Pues se acabó... Después de cuatros años y quizás no de la forma que a uno le gustaría, pero así han querido que sea. Tras una charla con el míster, me comunican que no tengo que estar en el cuerpo técnico. Y así lo respeto... Quiero dar las gracias a Juan Pedro Ramos por traerme a este magnífico club cuatro años atrás y a Jesús Mendoza por cómo fue, y es, conmigo. También a don Vicente Vargas, con el que he pasado los mejores momentos de mi carrera y también los peores. Sólo decirte que creo mucho en el de arriba. Muchísima suerte porque también será la mía. A mis compañeros, me llevo mucho de la mayoría con los que jugué. Y de los que no, les pido disculpas por ser como soy, siempre lo hice todo de frente, como siempre me gustaron las cosas. Resaltar a las personas que siempre han estado detrás de todo esto y se han llevado bastantes palos, aún habiéndose jugado muchas cosas personales, que son los de Afición Xerecista. Quiero hacer mención especial a un señor que no me ha dejado solo en ningún momento y, que cuando nos quedamos solos, pasó conmigo los peores momentos de mi vida en cuanto a lo que este deporte respecta. Gracias, Eli, por ser como eres, fiel a tus principios. Creo que nunca me equivoqué contigo, lo siento si alguna vez no cumplí tus expectativas. Lo di todo por este club, me comí los marrones más grandes, apagué fuegos por todos lados. Pero así es este mundo, tal y como me ha dicho mucha gente en este último mes; no tiene memoria. Seré un aficionado más en esas gradas, ojalá en Don Bosco y veamos ese sueño hecho realidad. Nunca fue mi intención faltar el respeto a ningún aficionado. Me voy con la conciencia muy tranquila de morir por lo que creía y sigo creyendo. Quien me conoce sabe que estoy jodido, pero será cuestión de tiempo y seguro que todo lo veré mejor. Forza XCD".