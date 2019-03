"No dudé en venir, el acuerdo fue rápido, este club marcó mi carrera deportiva"

Antonio Sánchez de la Calle ha sido presentado como nuevo entrenador del Xerez CD, se muestra ilusionado, encantado con el grupo de jugadores que tiene a sus órdenes, le apena la situación en la que se encuentra la entidad y aboga por trabajar partido a partido para recuperar parte del terreno perdido en estos años. Firma hasta final de temporada porque "lo que importa es el presente, quiero que estén contentos conmigo y que vean como trabajo, luego hablaremos".

-¿Qué supone para usted volver al Xerez CD ahora como entrenador?

-Cuando se me presentó la posibilidad de poder venir es que ni lo dudé. Fue todo muy rápido, cuestión de un par de días y el acuerdo lo cerramos en horas. Vengo con muchísima ilusión por el club que es, por el sitio que es y por lo que este club y esta ciudad me dieron como jugador. Llego con ganas de seguir aprendiendo y mejorando en esta nueva faceta como entrenador. Quiero formarme y hacer las cosas lo mejor posible hasta final de temporada.

-¿Qué sensaciones le ha dejado el grupo en estos tres días que lleva entrenando con sus futbolistas?

-Estoy contentísimo con los chicos, además se lo he dicho a ellos, tienen una gran predisposición al trabajo y han entrenado con mucha intensidad. Me han sorprendido gratamente todos por su comportamiento, por su rendimiento en los entrenamientos y como personas, me había dicho Vicente que había un buen grupo, y me parecen buenos chicos, lo corroboro en estos días que llevamos trabajando.

-¿Qué objetivo se marca en el club al estar tan lejos de los puestos de 'play-off' y cerca de lograr la permanencia?

-Mi objetivo es trabajar día a día y, por tanto, mi primer objetivo es el partido del domingo. Pretendo hacer bien mi trabajo en las diez jornadas que restan e intentar quedar lo más arriba posible pero no me marco retos porque tampoco me los marcaba cuando era jugador. El día a día lo marcará todo, intentaré aprender, que los chicos también lo hagan, que trabajemos lo mejor posible y que los domingos compitamos como el que más. Cuanto más arriba esté el equipo, más beneficiados saldremos todos.

-Debutará ante el líder, complicado reto...

-Es el que nos toca y no tengo problemas. Además, como he comentado, viendo trabajar a la plantilla como la estoy viendo, mejor, es una motivación extra para ellos. Llega el líder, jugamos en nuestro campo y es una buena oportunidad para todos. Al final, esto es un escaparate. Nuestro objetivo es ganar los diez partidos que faltan, luego puede pasar de todo.

-Llega en una situación muy complicada para cinco jugadores importantes de la plantilla, ¿qué le parece?

-Como entrenador quiero tener a los mejores y cuantos más futbolistas tenga mejor para elegir pero es lo que hay. Estoy superconteto con lo que he visto y con lo que tengo, tengo garantías al cien por cien de sacar el máximo en estos partidos y de poder competir ante cualquier rival.

-Este Xerez CD y el que usted dejó en el fútbol profesional poco o nada tienen que ver...

-Es triste, la verdad. Hay clubes a lo largo de tu carrera deportiva que te marcan y la mía la marcó el Xerez CD. Me dio la oportunidad de jugar en el fútbol profesional, mi segunda hija nació aquí, ascendimos a Primera, son cosas muy emotivas y todas bonitas. Afortunadamente, todo lo que he vivido aquí ha sido bueno. Cuando me marché, lo seguí porque me marcó y, desgraciadamente, ahora no está igual. Está luchando, se están haciendo las cosas lo mejor posible y hay que ir creciendo otra vez poco a poco para que el club pueda volver a dónde estaba a nivel social y profesional. Es complicado pero hay que mejorar.

-¿Firma hasta final de temporada?

-Sí, no me planteo nada a largo plazo. Lo que quiero es que el club me vea trabajar en estos diez partidos que restan, que esté contento con lo que haga y cuando termine la temporada, hablaremos. No vale para nada hablar de hipótesis, sirve el presente y el presente es que mi equipo compita cada domingo lo mejor posible e intentar ganar.