Prieto acaba con la racha a domicilio de los azulinos (2-0)

La AD Ceuta ha truncado la racha positiva del Xerez CD lejos de casa (los azulinos no perdían a domicilio desde el 1 de noviembre en Utrera) al imponerse por 2-0 en el Alfonso Murube en un partido nivelado durante muchas fases y con poco fútbol. Antonio Prieto, que se había quedado en el banquillo, ha sido determinante con sus dos goles, el primero nada más saltar al terreno de juego en el minuto 56. El segundo ha llegado en la última jugada del partido con los xerecistas lanzados al ataque en busca del empate.

Nene Montero presentó un once con Raúl Fernández, en su estreno con los azulinos por delante de la zaga, compuesta por Alberto Fernández, Dani, Salas y Naranjo, una línea de cuatro con Chata, Sergio Narváez, David Narváez y Amin, y como referencia ofensiva Asier.

La primera parte resultó nivelada, con dos equipos que no querían cometer errores y sólo crearon peligro en las jugadas a balón parado. El Ceuta no se encontró cómodo sobre el terreno de juego ante la gran presión xerecista y abusó del juego directo al no elaborar ni desbordar por las bandas.

El Xerez CD pudo adelantarse en el minuto 6 de partido tras un saque de esquina que cabeceó Asier en el primer palo e Iván despejó en una gran intervención. A balón parado respondió el Ceuta en el 17' con un córner botado por Borja, que cabeceó Víctor y despejó de manera providencial Alberto Fernández.

Una internada de Chata en el 27' acabó con un centro del extremo y el remate forzado de Amin en el segundo palo se perdió fuera. En el intercambio de golpes, David Camps lo intentó en el 35' con un disparo desviado desde la frontal del área. Luego, Amin derribó a Ismael en el vértice del área en una jugada en la que vio la cartulina amarilla. Víctor lanzó el libre directo contra la barrera.

La segunda parte siguió por los mismos derroteros hasta que Juan Ramón realizó un doble cambio en el 56' con la entrada de Sufian y Prieto por Segura y Chakir, moviendo algunas piezas al pasar Borja al lateral derecho. Nada más saltar al terreno de juego, Prieto cazó un balón dentro del área para con el interior del pie derecho superar a Fran y situar el 1-0 en el electrónico. El delantero volvió a aparecer en el 61' con un remate dentro del área que se marchó fuera tras centro de Borja.

Nene Montero buscó mayor presencia ofensiva con la entrada de Pedro Carrión y Yeray, que sustituyeron a Raúl y Amin, apostando por Asier y Carrión en la punta de ataque.

El Xerez CD dio un paso adelante y buscó la portería de Iván en el último cuarto de hora. Juan Ramón decidió entonces reforzar la medular con el jerezano Polaco marchándose el ariete Camps. Pedro Carrión la tuvo en el 88' con un cabezazo flojo que paró Iván tras centro de Sergio Narváez.

En el alargue volvió a emerger la figura de Prieto para mandar al fondo de la portería un centro de Ismael y establecer el definitivo 2-0.

El Xerez CD vendió cara la derrota en el Murube, donde tutéo al Ceuta, pero le faltó contundencia en las dos áreas para conseguir un marcador positivo. Con este resultado, los azulinos son décimos con 36 puntos, ocho por encima de los puestos de descenso y muy lejos de la cabeza.