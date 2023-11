Checa: "De este bache se sale ganando, no hay otra"

José Carlos Checa, técnico del Xerez CD, ha analizado la semana de trabajo de su equipo después de sufrir la segunda derrota de la temporada en el derbi contra el Xerez DFC y advierte de que la visita a La Palma será complicada ante un rival que ha sido el único en poder doblegar al Ciudad de Lucena, actual líder del Grupo X de Tercera RFEF. Checa afirma que su equipo debe recuperar la identidad de los primeros partidos después de caer consecutivamente contra Bollullos y XDFC y espera un paso adelante de los suyos.

-¿Cómo ha ido la semana post derbi?

-Cuando vienen las derrotas las semanas siempre se hacen un poco más largas, pero estamos deseando de que llegue el domingo, los jugadores están concienciados, saben dónde están y que hay que salir de este bache lo antes posible, el domingo es la primera posibilidad y estoy seguro de que así será. Hay que trabajar mucho, sabemos de la dificultad de la categoría, que enfrente teníamos un buen rival, fue un partido igualado que se decidió a balón parado como también nos pasó en Bollullos, que también nos abrieron el marcador a balón parado. A los equipos les cuesta hacernos daño a través del juego, pero tenemos que corregir esas cosas y en ello estamos.

-¿Y cómo se sale de este bache?

-Ganando, no hay otra. El Xerez siempre tiene que salir a ganar a todos los campos y este domingo en La Palma tenemos que ir a ganar.

-Pero ¿qué debe hacer su equipo para ganar?

-Ser nosotros, volver a la identidad que teníamos antes, de crear superioridades, generar espacios y atacarlos, intentar llegar con gente al área, defender también con gente en el área, ser el Xerez que hemos sido y que sabemos que podemos hacerlo.

-Cuando dice que hay que volver a la identidad... ¿se ha perdido en estas últimas jornadas?

-No creo que se haya perdido, sí que antes lo hacíamos durante 80 minutos y ahora son 60 y tenemos que volver a hacerlo los 90 minutos porque en esos 30 el rival ha aprovechado para hacernos daño y nos han penalizado cuando en otros partidos quizá nos han hecho más daño y no nos penalizó. Estoy tranquilo porque el equipo trabaja muy bien si lo ves entrenar, es un lujo la suerte que tengo de tener estos jugadores y no vamos a desaprovechar la oportunidad que tenemos de ascender de categoría.

-¿Qué rival espera?

-Muy complicado, el único partido que ha perdido el Lucena ha sido contra ellos, es un equipo que en su casa es fuerte, con un entrenador que le gusta el juego asociativo, capaz de generarte espacios y atacarlos, me gusta bastante cómo está trabajado La Palma, va a ser un rival que estará supermotivado por recibir al Xerez. Hay que intentar demostrar que somos el Xerez, ser nosotros y traernos los tres puntos.

-Tras dos derrotas, ¿hay que cambiar muchas piezas?

-No suelo volverme loco, he hecho cambios cuando hemos ganado, cuando empatamos y perdido, quiero mantener la tranquilidad y sobre todo mirar las cosas por el bien del equipo, no por haber perdido o empatado.

-Adri ha entrenado bien los dos últimos días. ¿Llega al partido?

-Adri está con muchas ganas de ayudar al equipo y lo veremos tras el entrenamiento del sábado. Estoy tranquilo porque tenemos una plantilla con mucho nivel y quien entre rendirá para conseguir el objetivo de ganar el domingo.

-¿Se plantea algún cambio en la portería?

-No. He hablado con ellos claro y estoy tranquilo en esta situación porque tengo dos grandes porteros y ya veremos quién sale. Ellos saben quién sale el domingo y no tengo ninguna duda en la portería, tengo dos grandes porteros y que los dos van a ser importantes como ellos saben, así lo han demostrado y lo seguirán demostrando.