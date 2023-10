Checa alucina con la afición: "Esto es el Xerez, picha"

Checa, técnico del Xerez CD, se mostró muy satisfecho de la imagen que dio su equipo en Las Cabezas y alucinó con el desplazamiento masivo de la afición, que arropó a sus jugadores en la victoria contra el Cabecense. "Es una locura, yo soy de Dos Hermanas y es lo que me dice la gente de aquí, "esto es el Xerez, picha". El entrenador azulino agradeció el apoyo: "Somos un equipo de Tercera, pero con una afición de Primera, tenemos que intentar subir porque se lo merecen".

Al técnico le gustó su equipo: "Hay que felicitarlo, hemos sido superiores, hemos ido a por el partido desde el minuto uno y este es el Xerez, haciendo lo que queremos, dominar el partido, intentar jugar en campo contrario y se ha visto un Xerez que es el que nos identifica". El planteamiento, con Joselito por delante de Álex del Río en la banda izquierda salió redondo: "Sabíamos que iba a ser un partido de duelos, donde era importante ganar la segunda jugada porque ellos jugaban un poco más en largo y Joselito nos podía dar eso y hay que felicitarlo. En los primeros partidos es verdad que no ha tenido continuidad porque decidí poner a otro compañero, pero aquí estamos todos para sumar al equipo y ha sido un jugador muy importante, ha metido balones buenos al área y le han hecho un penalti, me alegro mucho por él", dijo.

El Deportivo hizo el partido más completo de las cuatro primeras jornadas y sigue sin encajar. Checa argumenta que es trabajo de todos: "No es sólo trabajo de los cuatro de atrás y del pivote, sino la gente de arriba cómo presiona o la de banda cómo aprieta, Rueda ha estado muy bien, después cuando han salido Iván Navarro, Armengol... Me quedo con eso, con la intensidad que han puesto los de arriba".

Tras las victorias en Córdoba y contra el Sevilla C con goles de Perotti y Migue García -dos centrocampistas-, llegaron los primeros goles del punta, en este caso de Diego Domínguez, autor de los dos tantos que le van a dar confianza. "Sabemos el potencial que tenemos arriba y yo no me pongo nervioso porque los nombres están ahí, Diego, Juan, Acosta, Armengol... Los goles van a llegar y hay que estar tranquilos, no nos pusimos nerviosos la semana pasada y esta tampoco estamos demasiado eufóricos porque sólo hemos ganado un partido".