Checa: "Ha sido un año muy duro, por eso tiene mucho más mérito"

Tras una semana de alegría desbordante aunque el ascenso no era matemático, José Carlos Romero Checa, técnico del Xerez CD, pudo celebrar con su cuerpo técnico el salto de categoría. El míster del Deportivo ponía en valor los números que ha realizado su equipo para ser campeón, agradeció el apoyo de sus colaboradores, poniendo especial énfasis en Juan Pedro Ramos, y deseó suerte para el resto de equipos que va a participar en el play-off de ascenso.

-¿Más que merecido este ascenso de categoría?

-Ha sido un año bastante duro porque la categoría es súper complicada y eso da mucho más mérito a lo que han hecho estos jugadores. Hemos tenido una unión increíble entre afición, jugadores, directiva, cuerpo técnico, prensa... es lo que nos ha llevado al ascenso.

-El partido ha tenido poca historia.

-Nos jugábamos poco, ellos tienen grandes jugadores, hemos hecho rotaciones y Quero también. Ha podido ganar cualquiera y creo que el resultado es justo.

-Y ahora, a seguir la fiesta del ascenso.

-Es el momento de los protagonistas, de los futbolistas, es una locura lo que han conseguido y se merecen lo mejor. Por poner números, máximos goleadores, menos goleados, 21 porterías a cero, el que más victorias, también el que más veces ha ganado fuera. Son números de campeón y así ha sido.

-¿Este ascenso es más especial?

-Este es muy especial por todo lo que conlleva, la responsabilidad de llevar este escudo, aquí te juegas la vida cada día, te lo hacen saber desde el principio, los jugadores saben dónde vienen y nos hemos quitado un peso de encima, sabiendo que hemos hecho algo histórico.

-¿Hay Checamanía? ¿Se han visto hasta aficionados con melenas postizas?

-Los protagonistas son los futbolistas, he estado rodeado de gente que me ha apoyado desde el principio. He tenido la suerte de tener grandes entrenadores, el último Diego Román, que me ha enseñado muchísimo, la suerte de tener al Pirata conmigo, creo que si él quisiera podría ser el entrenador del Xerez Club Deportivo. Sólo puedo darle las gracias a mi cuerpo técnico y a mis futbolistas.

-Pese a que el ascenso estaba ya en el bolsillo a falta de confirmarlo y que Espiel está lejos, de nuevo arropado el equipo por muchos aficionados.

-Para la afición no tengo palabras, lo he dicho más de una vez, es de Primera. Tenemos que estar orgullosos porque hemos dado un pasito más en este club tan grande, queda mucho, somos parte de la historia, y vamos a intentar a ayudarlo a seguir creciendo. Agradezco el apoyo que todos nos habéis dado porque tenéis que ser objetivos y desearle mucha suerte a los equipos que han entrado en play-off.