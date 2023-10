Checa, entrenador del Xerez CD, no se fía del Pozoblanco

El Xerez CD se mide este domingo (17:00) al Pozoblanco en un partido complicado, en el que pone en juego su condición de invicto e imbatido y José Carlos Checa, técnico azulino, no se fía del rival, destaca sus actuaciones como local y avisa que "nuestro único objetivo, como cada semana, es ganar, pero no va a ser fácil".

Bajo su punto de vista, el cuadro cordobés en el Municipal es "fuerte, el único partido que han perdido ha sido con el Ciudad de Lucena y porque se quedaron con dos jugadores menos muy pronto. Tienen las ideas muy claras, atacan muy bien, llevan gente al área y va a ser un partido competido, en el que tendremos que ofrecer nuestra mejor versión si queremos sacar algo de allí".

La enfermería poco a poco se vaciado y "estoy contento, todos se esfuerzan muchísimo. Los chavales siempre dan el máximo y es un lujo entrenar a este equipo, sólo Joselito no va a llegar más por precaución que por otra cosa, no se le quita la pequeña molestia y vamos a reservarle esta semana".

El empate ante el Utrera no lo dio por bueno ni lo sigue dando porque "el equipo está haciendo muchas cosas bien, merecimos ganar, nos quedamos con la sensación de haber perdido dos puntos y eso es bueno. Eso significa que tenemos un equipo ambicioso, con jugadores que saben a lo que han venido y que saben que cada semana tenemos que salir a ganar y, además, merecerlo. No pudimos ganar pese a merecerlo, pero al final esto es fútbol. Estamos muy concentrados ya en volver a sumar de tres en Pozoblanco".

Invicto e imbatido "Es anecdótico, hay que estar tranquilos, lo importante es ganar cada jornada, aunque demuestra que el equipo está trabajando bien"

El Xerez CD marcha imbatido y hasta le prensa nacional se hace eco de la trayectoria de los azulinos. Checa lo considera algo "anecdótico, hay que estar tranquilos. Es cierto que el equipo trabaja muy bien y es mérito de todo el grupo pero, insisto, no deja de ser anecdótico. Al final, lo que importa es ganar cada semana e intentar ir consiguiendo poco a poco los objetivos que nos marcamos a corto plazo para lograr el reto final que es el ascenso".

Checa también cree que su equipo está preparado para "recibir ese primer gol, es evidente que terminarán marcándonos. Tenemos un equipo con bastante experiencia, que sabe a lo que juega y cuando se nos ponga el resultado adverso pues tendremos que pelear para levantarlo".

Tras el empate en Chapín, después de recuperar efectivos y de la baja de Adri por sanción, se plantea alguna variante en el once, pero no desvela sus intenciones. "Ya veremos lo que hacemos, cada vez tengo más complicado hacer un once porque la gente me lo pone muy complicado, salen cinco y entran cinco y lo hacen igual de bien. Algún cambio habrá".