"El derbi es atractivo para la ciudad y el reto es el mismo de cada semana, ganar"

José Carlos Checa, entrenador del Xerez CD, ha pasado página rápido después de que su equipo encajara la pasada jornada en Bollullos la primera derrota de la temporada y recibiera los primeros goles, encara el partido de este domingo (17:30) en Chapín con confianza, apuesta por sacar los tres puntos adelante, no habla de favoritos y asegura que el derbi es "especial para la ciudad", pero "no para nosotros porque el reto es el mismo de siempre, ganar".

–¿Cómo llega el Xerez CD a este derbi?

–Con muchas ganas, deseando que llegue el partido después de encajar el domingo la primera derrota de la temporada. Tenemos ganas de volver a estar con nuestra afición y de dedicarle otros tres puntos para quitarnos ese mal sabor de boca. La semana se ha hecho un poco larga.

–El partido es atractivo por lo que representa, ¿es diferente a otros?

–Es importante, bonito para la ciudad. Somos el Xerez, atraemos a mucho público y sí que es muy atractivo, pero no diferente porque el reto es ganar como siempre.

–¿Ha notado en el vestuario un ambiente distinto al de otras semanas?

–No. Tengo un vestuario muy ambicioso, que se quiere reponer rápido de la derrota en Bollullos y todos tenemos ganas de ganar al rival que nos toca. No se habla de rivalidad ni de nada, sólo nos centramos en sumar los tres puntos como todas las semanas.

–¿Hay favorito en este encuentro?

–Esta liga es muy igualada, como ya se ha visto. Los resultados son siempre cortos y va a ser un partido como todos los que nos hemos encontrado en Chapín, igualado, en el que el rival tendrá a veces la posesión y nos hará correr. Tendremos que hacer nuestro mejor fútbol para poder contrarrestar al rival.

–Los dos equipos llegan en dinámicas diferentes, ¿cómo puede influir eso en el desarrollo del choque?

–Al final, cada partido es distinto y las dinámicas no siempre marcan los resultados. Yo hablo de mi equipo, que está hecho para ganar todas las semanas y sólo pienso en eso. Me importa poco el rival, lo que me importa es mi equipo, que esté bien, que seamos nosotros, que seamos capaces de estar concentrados y de creer y, a raíz de ahí, seguro que los resultados serán favorables siempre.

–El Xerez DFC fuera de casa no está bien, pero 'visita' un escenario que también es su casa...

–Los que jugamos en casa somos nosotros, tendremos el público a nuestro favor como todas las semanas y, como he comentado antes, me fijo en mi equipo, importa poco o nada el rival. Tenemos que ser nosotros mismos, el Xerez que domine y que salga a ganar.

–¿Tendrá mucho ganado el equipo que se adelante en el marcador?

–Como cada partido, saldremos a ganar y, a final, el que marque antes tendrá mucho ganado, pero si son ellos, pues tendremos que hacer uno más que ellos para ganar, no hay otra.

–¿Claro el once?

–Sí, todas las semanas hago cambios y esta semana seguramente los habrá también. Tengo la alineación decidida. Siempre saco el equipo que creo que es el idóneo para ganar cada encuentro, cada jornada hemos hecho cambios, la pasada jornada también los hice, no nos salió y fue culpa mía. Esta semana también los habrá con el objetivo de ganar.