"Este equipo va a ser campeón, estos jugadores merecen subir con el Xerez CD"

El Xerez CD se dejó en Chapín (1-1) ante el Ayamonte dos vitales de cara a su lucha por ser campeón del Grupo X de Tercera RFEF y lograr el ascenso a Segunda RFEF en un partido con dos caras. Sigue primero con 62 puntos, pero ya a sólo uno del Ciudad de Lucena, que es segundo y su próximo rival esté miércoles.

José Carlos Checa, técnico azulino, lamentó tras el encuentro el tropiezo, que sus jugadores no fuesen capaces de cerrar el partido en una primera mitad que considera debió "acabar tres o cuatro a cero", pero sigue confiando al máximo en ellos y en las opciones de subir de forma directa. Le puso al mal tiempo buena cara, se mostró optimista y se encargó de lanzar un mensaje a todos: "Este equipo va a ser campeón, los jugadores lo merecen, confío ciegamente en ellos y a Lucena iremos a ganar, como hacemos desde el primer día".

–¿Qué valoración hace de un partido que el equipo tenía que ganar y sólo empató?

–Nuestro único objetivo era ganar, era una obligación, dejamos el partido abierto y en la única ocasión que tuvieron, aunque al final tuvieron otra cuando ya estábamos volcados, nos empataron. No supimos cerrar el partido, no supimos entender lo que habíamos trabajado. Sabíamos que su único peligro eran los balones frontales y así fue. Me voy con la sensación de que hay que matar los partidos y una vez más no lo hemos hecho en casa.

–¿Por qué el Xerez CD cambió tanto de la primera a la segunda mitad?

–La responsabilidad de llevar este escudo, de hacer que este club esté en una categoría superior pesa y eso hay que sumarlo también a que enfrente teníamos a un rival que se estaba jugando la vida, al que sólo le valía ganar. Es cierto que en el segundo tiempo se igualó un poco todo, pero incluso así, creo que fuimos ampliamente superiores y en una acción aislada nos hicieron ese gol. Es inaceptable, no nos podemos permitir el lujo de no defender esa jugada como había que defenderla.

–¿Le está pensado al equipo la responsabilidad de ascender directo con la racha que lleva con seis puntos de 21?

–Al equipo se le puede pedir más, ellos quieren más y ahí están esos últimos números, pero nuestra racha es 62 puntos en 31 partidos y es la que hace que estemos primeros. Al final, debemos tener en cuenta a los rivales que tenemos enfrente, que se están jugando también la vida como nosotros, y a estas alturas de temporada se iguala un poco más todo. Nosotros somos el Xerez CD y tenemos que hacer más para ganar los partidos, pero cualquiera que haya visto la primera parte se habrá extrañado que no terminase tres o cuatro a cero y se marcharía enfadado como ha sido mi caso.

–El equipo genera, pero no remata, ¿qué le está pasando?

–Es lo que estoy explicando. No cerramos los partidos. Si no generásemos esas ocasiones y no hiciésemos tantas cosas bien, estaría más preocupado, que lo estoy porque no ganamos. Me enfado hasta cuando ganamos y no lo hacemos como me gustaría. En la primera parte, el equipo ha sido el que estamos acostumbrados a ver, dominando, generando, llegando por dentro y por fuera, creando superioridades y con ocasiones, pero nos fuimos con un resultado corto al descanso pues el partido se queda abierto. En la segunda parte se niveló un poco más todo, pero sin ocasiones, sólo con el gol y la opción de final.

–El equipo es líder aún, pero ¿le preocupan las sensaciones?

–Lo he explicado antes, las sensaciones son que en la primera parte se vio un equipo totalmente diferente al de la segunda. En el primer tiempo dimos sensación de lo que dice la tabla, líder, dominador y que es capaz de someter a su rival. Eso lo logramos y, a raíz de ahí, no fuimos capaces de ampliar el marcador y en la segunda se niveló todo sin crearnos peligro.

Lucena "EL camino para ganar el miércoles es la unión y ser nosotros mismos los noventa minutos, no sólo cuarenta y cinco"

–¿Cómo se encara ahora el encuentro ante el Ciudad de Lucena, rival al que sólo tiene ya a un punto?

–Todos los partidos los preparamos para ganar y este no va a ser menos. Desde que estoy en el Xerez en mi cabeza no hay otra cosa que no sea ganar y ganar y en Lucena así será. Es verdad que los futbolistas llevan desde la primera jornada peleando por el primer puesto, es una pasada la temporada que están haciendo, pero estoy hay que culminarlo porque de otro modo no nos vale. Otros equipos se conforman con el play-off y a nosotros eso no nos sirve, eso dice mucho de estos jugadores. Ellos saben que son los protagonistas de esto para bien o para mal y merecen llevar más puntos de los que llevan. Llevamos 62 puntos, pero tendríamos que tener muchos más. Tengo claro que este equipo va a ascender y también que estos futbolistas merecen subir con el Xerez. Cuando hay un tropiezo, en este caso un empate, siempre estamos deseando volver a jugar para darle la vuelta. Y hay que darle gracia a Dios porque Isma salvó la última y pudo ser mucho peor después del gran trabajo de todos. Hay que pensar en salir a ganar en Lucena y el objetivo se va a conseguir.

–Confía plenamente en el equipo ha dicho, ¿Cómo ve ahora ese ascenso directo el técnico desde la cabeza y el corazón?

–Soy muy impulsivo, pero intento mantener la tranquilidad. Es verdad que en estos momentos, los jugadores saben que son los protagonistas y los que tienen que decir aquí estoy. Los demás, lo que podemos hacer es darles todas las herramientas posibles para que ellos estén tranquilos y sepan, que lo saben, las dificultades de esta competición. Tienen que tener esas ganas, esa ilusión y el hambre de subir con un equipo como el Xerez CD, que es algo distinto.

–El equipo está tocado, ¿cómo se mejora el plano mental?

–El futbolista tiene presión desde el momento en el que se pone las botas y las medias y encima en un estadio como este y con una afición de Primera como esta. Tenemos que entender que somos futbolistas de Tercera y un entrenador de Tercera y, por desgracia, este club está en Tercera y tiene muchas prisas. Ellos lo entendieron desde el principio, son los protagonistas, los elegidos para hacer a este equipo campeón y lo van a conseguir. Estoy totalmente convencido de ello y confío ciegamente en ellos. Lo que nos queda es ir a ganar cada partido como hemos hecho cada semana.

–¿Qué le dice a la afición ahora para que se anime a viajar a Lucena?

–Es lo que digo siempre, ellos saben que los necesitamos y tienen que creer en lo que están haciendo y en lo que están haciendo sus jugadores porque la unión es la única manera de conseguir cosas. Creemos y sabemos que van a estar con nosotros hasta el final y lo único que podemos hacer es intentar volver a ser nosotros no sólo cuarenta y cinco minutos, noventa. Es el camino para ganar al Lucena y a cualquier equipo.