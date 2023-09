"Nuestro único objetivo en Córdoba es ganar"

El Xerez CD abre la competición este domingo en el Nuevo Arcángel (11:30) ante el Córdoba B, un equipo que la pasada temporada se quedó a las puertas del ascenso, aunque de cara al próximo curso ha cambiado el plantel. El Deportivo parte con las máximas aspiraciones y con esas máximas aspiraciones afronta este partido el equipo y Checa, nuevo entrenador xerecista.

–¿Se le ha hecho larga la pretemporada?

–Siempre son pesadas por la carga de trabajo y ya estamos deseando que llegue el domingo. Estamos todos preparados, club, equipo y afición, creo que nos espera una temporada bastante bonita.

–¿Qué espera del debut?

–Sólo espero ganar. Como he comentado, el equipo está preparado, tiene muchísimas ganas de hacerlo bien, igual que en la recta final de pretemporada.

–El Córdoba B parte con una plantilla prácticamente nueva, ¿cómo se lo espera?

–Ha cambiado mucho, pero al final cuenta con jugadores jóvenes, con mucho talento y que llegan de otros filiales. Tiene un entrenador que apuesta por esa gente joven y que le sabe sacar mucho rendimiento. Ahí están sus números en los últimos años, siempre ha estado arriba. Además, Diego también siempre ha estado arriba en los otros equipos a los que ha entrenado. Espero a un equipo que nos va a querer quitar el balón, que nos va a intentar hacer daño, jugamos en un campo grande igual que el nuestro y tendremos que tener protagonismo para hacerles daño y que se vean más nuestras virtudes que nuestros fallos.

–El primer partido siempre es una incógnita, ¿qué teme especialmente?

–La gente tiene muchas ganas y, lo mismo que nos pasó en el primer partido que jugamos en Chapín, lo que me preocupa que es no haya precipitación, que estemos tranquilos, que tengamos paciencia para hacer nuestro juego. En el primer partido siempre suele pasar, que la gente quiere agradar demasiado y se crea un exceso de presión por querer ganar. Está claro que han trabajado muy bien.

–¿Se lo han puesto complicado los jugadores para confeccionar el primer once?

–Sí, pero no voy a mentir, lo tengo claro desde hace un par de días. Tanto Juan Pedro como yo pensamos que el once que vamos a sacar está preparado y es el que va a intentar ganar. De todos modos, lo importante es el equipo, van a salir once, pero el partido dura noventa minutos y los que salgan también pueden ser importantes. El Xerez es un club histórico y los jugadores tienen que ser ellos porque tanto la entidad como la dirección deportiva han apostado por ellos. El Deportivo tiene prisas por estar más arriba de la categoría en la que está porque se lo merece, ellos están aquí por algo y saben por lo que vienen y a lo que vienen. Insisto, tienen que ser ellos, intentar ayudar al compañero, creer en lo que estamos haciendo y así estaremos muy cerca de la victoria siempre.