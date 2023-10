"El trabajo que hace mi equipo es descomunal y nuestra afición es de Primera"

José Carlos Checa, entrenador del Xerez CD, se mostró radiante tras un nuevo triunfo y tuvo palabras de elogio para sus jugadores, el rival y la afición: "Estoy orgullos de entrenar a este equipo, el trabajo que hacen los jugadores es excepcional y nuestra afición es den Primera", apuntó.

–¿Cómo se encuentra después de un triunfo que deja a su equipo líder en solitario e invicto e imbatido una jornada más?

–Lo que están haciendo estos futbolistas es muy complicado de conseguir y esta vez hemos ganado en un campo muy difícil, en el que había que competir cada balón y en el que hemos demostrado que cada domingo salimos a ganar. En esta oportunidad no iba a ser menos y creo que fuimos justos vencedores.

–¿El partido se ha decidido en las áreas con la efectividad de su equipo arriba y el acierto defensivo?

–El trabajo que hacen todos es tremendo y está claro que los partidos se deciden ahí, pero para llegar a las áreas siempre hay que hacer cosas. Nosotros supimos generar espacios para saber atacar y hacerlo con superioridad. Tuvimos ocasiones para ampliar el marcador y al final nos tocó defender y lo hicimos como sabemos.

–El Pozoblanco generó opciones a balón parado, pero su equipo fue una roca...

–Más que fallos de ellos creo que fue acierto nuestro, defendimos muy bien siempre, excepto en un remate de cabeza del número cuatro. Esto viene a reflejar lo que ya he dicho, el trabajo en defensa de todo el equipo. Somos comprometidos y me quedo sin palabras para explicar lo que siento por estos futbolistas, estoy orgulloso de entrenar a este equipo, la verdad es que tengo muchísima suerte. En este campo van a ganar pocos equipos, el equipo está bien trabajado, sabe a lo que juega y llega rápido a las dos áreas. Me ha gustado, creo que no pasará problemas.

–Sin restar méritos al triunfo, ¿fue un amigo el portero del Pozoblanco?

–No, creo que ha estado bastante bien. De hecho, salvó un buen mano a mano y un remate de cabeza en el área pequeña... De no haber sido por él, el resultado hubiese sido más abultado. Al final, hubo momentos del partido en los que nos tocó defender y lo hicimos estupendamente.

–¿Tiene doble valor la victoria tras las derrotas de Utrera y Ciudad de Lucena?

–Lo importante es que nosotros hemos ganado, queda mucha liga por delante, estamos en la jornada ocho. El objetivo del Xerez es ganar cada semana y ya veremos hasta donde llegamos. Al final de temporada, el objetivo es el ascenso. A corto plazo, sólo ganar, ganar y ganar y los demás, que hagan lo que puedan. Nuestro objetivo es subir y tenemos madera. Tengo muy buena plantilla, una gran afición y una gran directiva. Si estás rodeado de los mejores, todo es más fácil.

–La afición no faltó pese a la distancia y el frío...

–Ya lo he dicho en más de una ocasión, me quedo sin palabras, esto es Jerez picha, como me dicen a mí. Hay que disfrutar del momento con ellos porque sé que vienen de tiempos duros y se lo merecen. La pasada temporada también había un buen equipo y las cosas no salieron como todo el mundo esperaba. Esta campaña, también hay buen equipo y, por el momento, los resultados nos están acompañando, así que, insisto, a disfrutar del momento. Pero, sabiendo que es complicado lo que estamos consiguiendo y que es muy difícil ganar fuera y en casa. No me canso de decirlo, el trabajo de los jugadores es increíble y la afición es de Primera.