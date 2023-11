Checa: "Mi plantilla tiene nivel para sacar el partido adelante pese a las bajas"

José Carlos Checa, técnico del Xerez CD, le pone al mal tiempo buena cara, nunca pone excusas, no se queja de las importantes bajas -Adri, Migue García y Rodri- con las que su equipo encara el encuentro de este domingo (18:00) ante el Salerm Puente Genil en el Pedro Garrido y sólo piensa en "ganar, tengo alternativas para cubrir las ausencias y seguro que sacamos adelante el partido" y destaca que "estoy rodeado de los mejores y así es más fácil, el nivel que están mostrando los jugadores es muy alto".

La cita de esta semana la considera "importante por todo y tenemos que contraatacarla. Ya vimos en la Copa RFAF el nivel del Puente Genil, nos vamos a medir a un equipo fuerte, que sabíamos que iba a estar arriba. En las últimas temporadas, han habido enfrentamientos con este equipo que no han ido bien, pero lo principal es el ahora, el presente, que es el domingo y tenemos que ganar".

El encuentro se va a jugar en el Pedro Garrido por la resiembra de Chapín y no quiere ponerle demasiados peros al escenario. "Me han comentado que está un poco peor que Chapín, pero no es excusa, estará mal para los dos equipos y si somos superiores, lo seremos en cualquier campo. Tenemos una cita importante ante un muy buen equipo y tenemos que ser superiores para ganar, da igual como esté el campo".

Cambio de escenario "Esperamos en el Pedro Garrido el mismo apoyo que en Chapín y seguro que nos ayudará a sumar los tres puntos"

La afición estará más cerca y en ese punto no tiene dudas porque "nuestra gente siempre está ahí y es importante y no va a ser menos este domingo, lo da todo en todos los campos y mucho más cuando jugamos en casa. Esperamos en el Pedro Garrido el mismo apoyo que en Chapín y seguro que nos ayudará a sumar los tres puntos".

El Salerm Puente Genil es cuarto y también marcha invicto. Checa lo considera "un equipo muy bien trabajado por su entrenador, es capaz de transitar muy rápido y de llegar con gente al área. Cuando tiene que tener la posesión la tiene y es un conjunto importante de la categoría, que estará arriba al final con nosotros".

Bajas "Esto es fútbol, es lo normal, hay lesiones, sanciones y suele ocurrir, así hay oportunidades para todo el mundo"

El Deportivo llega con dos bajas importantes en el centro del campo por lesión, las de Adri Rodríguez y Migue García. El nazareno no se queja: "Esto es fútbol, es lo normal, hay lesiones, hay sanciones y suele ocurrir, así hay oportunidades para todo el mundo. Tenemos una plantilla, como ya he dicho en otras ocasiones, que me da la posibilidad de que cuando falte gente no se note y estoy muy contento con todos. Han llegado en el centro todas, pero hay otras alternativas y seguro que sacamos el partido adelante porque hay nivel para ello".

Los azulinos marchan invictos e imbatidos y eso "ahora es anecdótico, aunque da valor al gran trabajo de los jugadores, que están mostrando un nivel muy alto. Estaba contento con ellos en pretemporada cuando los resultados eran regulares y ahora en la liga me están demostrando que estoy rodeado de los mejores. Siempre lo digo, así es más fácil".

El equipo encara un mes de noviembre duro con enfrentamientos de alto nivel ante Salerm, Bollullos y Xerez DFC. No quiere pensar en ello: "En el Xerez CD hay que ir partido a partido, ya sabemos como es esto. Lo más importante es el encuentro del domingo, aquí la presión que hay es la de ganar, ganar y ganar y no podemos pensar en tres ni en diez jornadas más adelante, estaríamos muertos. Debemos centrarnos en el Puente Genil, que es la cita más cercana. Debemos enfrentarnos a todos los rivales y llegan cuando dice el calendario, no hay más".