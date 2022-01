Los partidos Cordóba B-Rota y Recreativo-Ciudad de Lucena, aplazados

El Covid-19 sigue haciendo daño y la Andaluza ya ha confirmado el aplazamiento de dos partidos de esta jornada vigésima del Grupo X de Tercera. No se jugarán ni el Recreativo de Huelva-Ciudad de Lucena ni el Córdoba B-Rota.

La Federación ha hecho oficial este miércoles el aplazamiento de la cita del líder, fijada para el domingo en el Nuevo Colombino a las doce, ante el cuadro cordobés por tres casos positivos en el plantel celeste.

El Ciudad de Lucena ha emitido un comunicado en la mañana de este miércoles en el que informaba de la situación y que aclaraba que había solicitado el aplazamiento del partido ante los onubenses.

Para ambos conjuntos es el segundo enfrentamiento que se han visto obligados a aplazar. El Recre ya no pudo jugar el pasado domingo, en esta caso por positicos en su equipo, ante el Ceuta, y los lucentinos no se enfrentaron al filial del Córdoba.Mientras, precisamente el filial del conjunto verdiblanco tampoco jugará por casos positivos en la escuadra de Paco Peña. Con el primer equipo en Bahréin, la entidad había decidido que como premio a su excelente trabajo que su filial jugase en el Nuevo Arcángel ante los verderones, pero no podrá ser y ya el partido se jugará en la Ciudad Deportiva a finales de enero. Los de Diego Caro acumulan ya también dos encuentros aplazados.

Por el momento, hay dos partidos ya que no se van a disputar, pero pueden no ser los únicos, ya que algunos de los equipos que tuvieron que aplazar sus encuentros todavía hay futbolistas afectados y que no entrenan.