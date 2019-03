Antonio Calle, técnico del Xerez CD, no pudo sentarse en el banquillo por tercera jornada consecutiva y le tocó sufrir desde la grada. En esta oportunidad, sus futbolistas le brindaron un triunfo. David Narváez, autor del tanto de la victoria, fue el encargado de acudir a la sala de prensa y de alabar el trabajo del nuevo entrenador.

-¿Qué importancia tiene la victoria tras dos derrotas seguidas?

-Los tres puntos ante el Arcos eran vitales, más que nada por Calle. El míster ha llegado con muchísima ilusión, poco a poco vamos captando sus ideas y nos ha costado muchísimo. Todos sabemos cómo juega el Arcos y qué tipo de entrenador es Bermúdez. Estoy contento por él, que lo merecía ya, por la victoria y por el gol. Nos dan tranquilidad.

-¿Cómo está Calle tras el triunfo?

-Feliz, es muy positivo. Ha sido futbolista profesional y sabe que el fútbol es así. Confía mucho en su forma de jugar y sabía que más pronto que tarde los resultados tenían que llegar. Entrena y trabaja con una ilusión impresionante. Es un entrenador dialogante, que habla con todos, los que juegan y los que no juegan, y le tenemos que dar la enhorabuena por su trabajo, es pieza clave para el equipo.

-¿El viento condicionó el partido?

-Bastante. En la primera parte lo teníamos a favor y el equipo estuvo bastante bien, aunque no tuvimos demasiadas ocasiones, tocamos el balón y llegamos. En la segunda, ya con él en contra, fue más complicado, nos condicionó. Sufrimos bastante pero nos quedamos con los puntos.

-¿Qué supone para usted el gol?

-Estoy muy feliz. Calle me está dando mucha confianza, no tiene nada que ver con Nene y con esto no critico a nadie, sólo digo que cada uno tiene su estilo de juego, me identifico más con el de Calle. Creo que puedo darle mucho a este equipo y con Nene no tuve la oportunidad de hacerlo. O yo no fui capaz de demostrarle lo que puedo hacer o él no me dio opciones. Insisto, contento por el míster y contento personalmente, tenía ya ganas de hacer un encuentro así.

-¿Con estos tres puntos se amarra ya la permanencia?

-Creo que sí, aunque lo ideal sería tres más cuanto antes y olvidarnos de todo. Queríamos ganar este partido para encarar el resto de temporada tranquilos y para tener la oportunidad de disfrutar un poco del fútbol. Este equipo puede hacerlo.

-¿Qué le ha parecido el Arcos?

-Nos ha creado pocas ocasiones, nuestro equipo durante toda la temporada ha estado defensivamente bien, nos ha faltado gol. Hay que tener paciencia a la hora de encarar, este año la categoría es bastante dura.

-¿Se encara de otra forma el encuentro ante el Cabecense tras este triunfo?

-Sí, claro. Están en una situación muy delicada, a punto de descender, pero todos conocemos su forma de jugar. Hace un tipo de juego distinto al nuestro, que no nos beneficia. Vamos a intentar por todos los medios ganar allí para cerrar el objetivo y, como he comentado, disfrutar, que el equipo lo merece, el club se lo merece, la afición se lo merece y la próxima campaña pues Dios dirá.