Diego Caro: "El Xerez CD ha hecho un equipo para ser campeón"

Diego Caro cumple su tercera temporada al frente del filial del Córdoba, conoce a la perfección la categoría y considera que el Xerez CD, su rival de este domingo (11:30) en el Arcángel en el primer partido de liga, es uno de los favoritos al asenso.

El filial de este curso y el del pasado no tienen nada que ver y los objetivos de su equipo son diferentes, ya que "el 70% de la plantilla es nueva y se necesita tiempo inculcar a los futbolistas nuestra metodología de trabajo y modelo de juego. Poco a poco, iremos consiguiéndolo y estoy convencido, como ha pasado en temporadas anteriores, que se hará un buen vestuario y será una familia. La temporada anterior teníamos como objetivo meternos en el play-off, pero este año cambia el objetivo porque hemos cambiado, como he comentado, el 70% de una plantilla que hemos rejuvenecido. La dirección de cantera junto a la dirección deportiva del club han traído jugadores más jóvenes para tener más margen de maniobra con ellos y el objetivo no puede ser otro que el formativo e intentar acercar a los futbolistas del filial al primer equipo. Formarlos, prepararlos y si el míster lo cree conveniente que sean usados en el primer equipo".

De este modo, añade: "Nosotros, además el club así nos lo ha hecho saber, no vamos a mirar nada a nivel clasificatorio. Tenemos muchos jugadores recién salidos de juveniles, que tienen que ir madurando con el tiempo y no van a madurar en la primera jornada, tendrán que ir creciendo a lo largo de la competición. Cuando queden cinco, seis o siete jornadas, miraremos cómo estamos y si estamos décimos, buscaremos ser novenos; si estamos quintos, ser cuartos; y si estamos primeros, intentaremos mantener el primer puesto. El nivel clasificatorio solo lo miraremos a final de temporada".

Sobre la cita ante el Xerez CD advierte que "se nos presenta un partido de máxima dificultad porque nos enfrentamos a uno de los considerados gallitos del grupo. Es cierto que han hecho muchos fichajes también, pero de primer nivel y todos escogidos. Han hecho un equipo para ser campeones y los cogemos en la primera jornada. Soy de los que piensan que tenemos que jugar contra todos, pero para empezar nos toca un plato fuerte. Lo que sí es cierto es que va a ser en un sitio inmejorable como es El Arcángel y eso nos favorece muchísimo. Si queremos crecer, tenemos que intentar tener el mejor campo posible para que los chavales puedan desarrollar el fútbol que tienen en sus botas".

Y a la hora de hablar de favoritos en el Grupo X, detalla que "Utrera y Xerez DFC, que siempre han tenido buenos equipos, han bajado y son aspirantes fuertes. El Xerez DFC, con 4.000 socios, tiene una masa social que no es de esta categoría. Luego, Salerm Puente Genil, Ciudad de Lucena, Gerena y Xerez CD también están ahí y no hay que descartar al equipo revelación, como el Antoniano la pasada temporada. El Grupo X es muy competitivo y duro".