Diego Domínguez, goleador del Xerez CD en Las Cabezas: "Tenía claro que si había otro penalti lo iba a tirar igual"

Diego Domínguez fue protagonista en la victoria del Xerez CD en Las Cabezas. El delantero se estrenó como goleador esta temporada haciendo un doblete y se quitó el mal sabor de boca de la semana anterior contra el Ceuta B, cuando falló un penalti además de ver cómo le anulaban un tanto por un fuera de juego inexistente. Joselito forzó un nuevo penalti y el punta volvió a tomar la responsabilidad, lo lanzó igual que hace una semana y esta vez sí alojó el balón en la meta rival.

Tras el partido, Domínguez confesaba estar "contento" porque el equipo "ha ganado" y reconocía que "la semana pasada me fui bastante jodido, llevaba bastante tiempo en busca del gol, que se ha hecho de rogar, y por suerte se ha hecho justicia después de la mala suerte del penalti del otro día y del gol anulado por fuera de juego que se vio que no era".

El técnico azulino comentó después del partido contra el Ceuta B que el próximo penalti que hubiera lo lanzaría de nuevo Diego. Y así fue. El delantero agradece el apoyo tanto al entrenador como a sus compañeros, lo tiró igual y embocó: "Los llevo practicando así bastantes años y pienso que es la manera más efectiva de tirarlo. Tengo personalidad. De la manera que los tiro en vez de ser un 60-40 creo que es un 80-20 de porcentaje. Tenía claro desde el momento en que fallé que si había otro lo iba a tirar igual. Me da más confianza saber que el míster siga confiando aunque haya fallado un penalti y se lo agradezco".

Sus dos goles en Las Cabezas son los primeros de un delantero esta temporada, ya que contra el Córdoba B marcó Perotti y ante el Sevilla C anotó Migue García. "Al final vivimos de los goles, pero creo que a cualquiera de los delanteros que estamos en el equipo si les preguntas o le pones en una balanza ser el máximo goleador o quedar campeón los cuatro te decimos quedar campeón. Lo que hay que mirar es que el equipo lleva 10 puntos y me quedo con eso antes que con el gol. Lo dije en mi presentación, personalmente voy a dar trabajo, esfuerzo, sacrificio y respeto por el club y por la camiseta que defiendo. Son los valores que me han inculcado desde pequeño y lo defenderé a muerte".

Después de cuatro jornadas, el equipo azulino es el único del grupo que mantiene la portería a cero. "La portería está muy bien cubierta con los tres porteros que tenemos, Isma, Santos y Mateo, pero no solamente tiene valor eso, es tópico pero es la realidad, se empieza a defender desde arriba, todo el equipo hace un buen trabajo defensivo, todos estamos muy comprometidos y con portería a cero siempre tienes más opciones de ganar el partido", reflexionaba el delantero.

Diego tuvo de nuevo palabras de elogio para los aficionados que se desplazaron a Las Cabezas: "En Córdoba fue increíble, los dos partidos en casa igual y nosotros por ellos tenemos que responder también. Al final estaban cantando ¡Que bote Chapín! y mirabas la grada y era entera de aficionados nuestros, es increíble y sólo tenemos palabras de agradecimiento por el apoyo. Nosotros vamos a seguir trabajando y esforzándonos para honrar el escudo que llevamos".

Aunque sólo se llevan cuatro jornadas disputadas, el Ciudad de Lucena está cumpliendo los pronósticos que le dan como uno de los máximos favoritos al ascenso directo. El delantero azulino, que llega procedente precisamente del club aracelitano, señala que "todavía es pronto" para conocer si los lucentinos son el 'enemigo' a batir porque "a estas alturas nadie pensaba el año pasado que el Antoniano, con todos mis respetos, iba a ser campeón y al final lo fue. Cuando vayamos terminando la primera vuelta se irá definiendo los objetivos de cada equipo".