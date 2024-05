Diego Domínguez: "El ascenso es muy merecido, Jerez esperaba al Xerez CD"

El delantero Diego Domínguez se convirtió en el tercer fichaje del Xerez CD para el curso 23/24 el pasado mes de junio tras finalizar su vinculación con el Ciudad de Lucena, equipo también el Grupo X de Tercera RFEF en el que facturó 14 goles. Sus números le avalaban. Esta temporada ha sido imprescindible para Checa y se convirtió en atacante para todo. Igual actuó de extremo, que de ariete que como segundo punta y siempre cumplió con nota. Ha cerrado el ejercicio con trece dianas (doce en liga y una en Copa RFAF), ha sido el pichichi del cuadro xerecista y se ha ganado el cariño de una afición a la que se ha metido en el bolsillo.

El delantero, como todos sus compañeros, ha celebrado el ascenso a Segunda RFEF que el Deportivo logró de forma virtual ante el Gerena en Chapín (2-0) y de forma matemática en frente al Espeleño (0-0) a lo grande y aún lo sigue disfrutado al máximo. El sevillano resalta que "estos días están siendo impresionantes. Es algo increíble como se viven en Jerez las cosas. Hace un par de semanas ya me comentaron que aquí no había término medio, que se vivía todo de forma intensa tanto para lo bueno como para lo malo y eso se ha visto reflejado en las celebraciones. De todos modos, creo que la ocasión lo merece".

Y para el recuerdo considera el "recibimiento que nos hizo la afición después de llegar de Espiel, fue impresionante. Jerez estaba esperando al Xerez CD, este ascenso se lo merecían los nuestros por su apoyo, pero también la ciudad y, sobre todo, esta directiva, que lleva sufrido muchísimo, que ha tragado muchísimo. Es algo muy bonito, este club está volviendo a ser lo que un día fue y nunca debió de perder. Con trabajo, constancia y muchísimo esfuerzo las aguas están volviendo a su cauce y vamos volviendo a la normalidad".

Domínguez echa a vista atrás y recuerda que "la temporada no ha sido fácil para nada. Hemos estado arriba todo el año, pero ha habido que trabajar mucho. Al final, se vio lo importante que es el grupo porque en los momentos complicados supimos arroparnos unos a otros y el resultado ha sido el ansiado ascenso"

Pichichi azulino "Lo dije el primer día, que firmaba no marcar y ascender y al final se han dado las dos cosas, es una de las mejores temporadas de mi vida"

El Xerez CD realizó una excelente primera vuelta y en una fase del segundo tramo de competición bajó sus prestaciones y llegaron las dudas, especialmente a la grada. Él mantiene que "el grupo nunca las tuvo. Nosotros en ningún momento tuvimos dudas, confiábamos en nosotros mismos y en el trabajo que veníamos realizando día tras día en los entrenamientos. Cuando trabajas así a diario, afrontas los partidos con la confianza de que lo vas a ganar, aunque siempre te enfrentas a otro rival. Confiábamos en nosotros mismos, sabíamos que íbamos a ascender".

Aún así, hubo momentos "complicados. Aunque a nivel personal todo me ha salido bien, en los últimos partidos sufríamos, llegaron las precipitaciones y nos costaba materializar las ocasiones que generábamos. En esos momentos, tanto a nivel grupal como personal lo pasábamos mal porque nos veíamos superiores a los rivales, creando oportunidades que no entraban, y la superioridad no se veía reflejada en los resultados".

Y si el equipo ha logrado el salto de categoría, él ha aportado su importante granito de arena con trece goles. "Lo dije el primer día, que firmaba no marcar y ascender y al final se han dado las dos cosas, he conseguido trece y he tenido la suerte de ascender. Ahora, toca seguir trabajando para la próxima campaña llegar a la doble cifra lo más rápido posible y ayudar al equipo, que todo va a ser más complicado".

El jugador ha logrado su primer ascenso a Segunda RFEF, aunque ya sabe lo que es jugar en la extinta Segunda B, confiesa que "estoy feliz y orgulloso porque ya no es sólo tener ganas de ascenso, creo que todo el mundo nos merecemos disfrutar, que se vea recompensado el trabajo y así ha sido en esta oportunidad. Es lo que he comentado ante, tengo que dar las gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los directivos y a la afición porque esto lo logramos juntos".

Y, por último, ha tenido palabras de cariño para su pareja, Nerea, uno de sus principales apoyos. "Llevo seis años con ella, hemos pasado por momentos malos, Jerez nos ha acogido con los brazos abiertos y le debo muchísimo al Xerez CD porque esta ha sido una de las mejores temporadas de mi vida a todos los niveles. Este ascenso pues también es suyo y no sólo de ella, también de todas las parejas de todos los compañeros, que también lo han sufrido con ellos. Están para lo malo y en los momentos buenos siempre tienen que estar ahí". Y para muestra, Checa, que se atrevió pedir matrimonio a su novia en la Feria de Jerez.