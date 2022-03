"La segunda parte fue mala, pensaron que con la primera nos daba y me fastidia”

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, se mostró bastante enfadado al final del partido ante el Antoniano por los dos puntos que se les escaparon a falta de pocos minutos para el final y criticó la actitud del equipo.

–¿Cómo se marcha de Chapín con esos dos puntos que se le han escapado en el tramo final del partido?

–Muy fastidiado por nuestra imagen de la segunda parte. Nosotros nos hemos identificado en las últimas jornadas como un equipo que no se rinde, que va, que persiste, que hace una presión alta a los rivales, que genera... Y el equipo ha hecho todo eso en la primera parte y, además, un buen fútbol. En la segunda no es que se veía venir el empate, pero sí que es cierto que le íbamos a dar la opción de tenerlo por no cerrar el partido. No insistimos y, al final, en una acción a balón parado, en la que bajamos todos los niveles que hay que bajar, llegó el gol.

–¿Se puede decir que su equipo se aburguesó?

–Espero que no, pero ha dado la sensación de que sí. Pensaba que con lo hecho en la primera parte nos daba y esa no es la idea. La idea era salir a por el 2-0, habíamos aprendido de partidos anteriores y si llega el minuto 82 y no hemos logrado el segundo, hay que cerrar el partido. Hay que convertirse en un equipo rocoso, fuerte, para que no se juegue nada. Y no fuimos ni una cosa ni la otra, al revés. Tuvimos tres saques de esquina a favor y los sacamos a medio metro de altura. Ellos nos generaron también dos córners y en el del gol nos llegaron a rematar tres veces. A un equipo que quiere ser fuerte eso no le puede ocurrir. Somos el equipo menos goleado de la segunda vuelta y no nos puede suceder eso. ¿Nos henos confiado? Pues puede que sí.

"Espero que todo se reduzca a 45 minutos malos y ver en los partidos que faltan al equipo que ilusiona”

–¿Fastidia más el empate por el paso atrás?

–Fastidia por la forma en la que se ha producido. Podíamos haber abierto brecha en la tabla y haber dejado al Puente Genil. El Gerena lo tenemos a cuatro y nos tiene que visitar. Más que los puntos o la clasificación, que están ahí, lo que más me fastidia es la segunda parte que hicimos porque si salimos como en la primera y generamos, no empatamos. Si te empatan a falta de cinco minutos siendo el equipo de la primera, se da la enhorabuena al rival y ya está, pero no fue así. No me gustó como concedimos y, además, después del empate tuvimos siete u ocho minutos en los que no sucedió nada, pudimos reaccionar y embotellarlos allí y no generamos nada, no hubo ni un ‘uy’ y eso, a falta de cinco jornadas, no nos podemos permitir ese lujo.

–¿Qué Xerez CD espera en los partidos de Liga que restan?

–El mismo de hoy en la primera parte y de los partidos anteriores que tanta ilusión nos generó. El de la segunda parte no lo quiero ver, tenemos que buscar soluciones. Esperemos que hayan sido 45 minutos malos sin más y que no ocurra lo mismo ante el Cabecense. Hay que volver a sumar de tres en tres, que ya llevamos tres partidos sin hacerlo, queda poco margen de error.

–¿Ha desconectado su equipo?

–Puede ser. Insisto, han pensado que con la primera parte nos daba. Fue muy buena, dominamos el centro del campo, generamos ocasiones y mostramos un buen nivel. Había que repetir en la segunda lo de la primera y no lo hicimos. Eso no te asegura el resultado porque esto es fútbol, pero lo que no puede ser es que nos empaten en casa faltando cinco jornadas de Liga porque queremos compartir algo con los demás, tenemos que ser egoístas.