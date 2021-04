"Si no llegamos a puerta es difícil ganar"

Esteban Vigo, entrenador del Xerez CD, no terminó nada satisfecho el partido que su equipo empató a cero en La Juventud frente al Ciudad de Lucena. El técnico aseguró que la primera parte del Deportivo no fue buena, lamentó no haber generado ocasiones de gol cuando están capacitados para ello, destacó el gran trabajo defensivo del rival y no considera las tablas un paso atrás.

–¿Qué sensaciones le ha dejado el encuentro?

–Todavía estoy dándole vueltas. No fue un buen partido por ninguna de las dos partes y ellos, en la primera mitad, tuvieron más ocasiones claras que nosotros y eso es lo que tenemos que trabajar. No puede ser. Hubo demasiado respeto y el punto le beneficia más a ellos que a nosotros. Ya no hay vuelta atrás y sólo nos queda centrarnos en el partido del domingo. Iremos a tope a su casa y a ver qué ocurre.

–Para hacerles daño, mucho tendrá que cambiar su equipo...

–Eso no lo tengo que decir yo, lo vio todo el mundo. En la primera parte, no estuvimos bien. En la segunda, sin embargo, ya corregimos algunas cosas y estuvimos algo mejor. Lo que nos faltó fue llegada a la portería contraria. Si no tiramos a portería, es difícil hacer un gol y ganar y este equipo está capacitado para hacer eso. En estos días vamos a trabajar en ese aspecto. Me preocupa que no tengamos esa capacidad durante los noventa minutos porque en alguna oportunidad puedes tener alguna ocasión de gol y convertirla, como nos ha sucedido en otros choques.

–Un partido importante para olvidar...

–Nos faltó un poco de todo, incluso profundidad. En líneas generales, no fue como para destacarlo, hay aspectos que debemos corregir.

"Hicieron un gran trabajo defensivo, nos impidieron crear ocasiones"

–¿Esperaba a un Ciudad de Lucena tan protagonista con el balón?

–Me lo esperaba porque es un buen rival, que no cambia su estilo de juego y habíamos trabajado para contrarrestar eso, pero es que en la primera parte estuvimos un poco perdidos y cuando empiezas a correr detrás del que tiene el balón, el que lo tiene es el que domina. En la segunda parte el balón fue nuestro, pero no creamos ocasiones de peligro, ya no digo de gol. Y cuando suceden estas cosas jugando de local es porque el contrario está haciendo muchas cosas bien y un buen trabajo. Han hecho un gran trabajo defensivo y no nos permitieron crear ocasiones.

–¿El empate es un paso atrás?

–No es un paso atrás el resultado, todo no se puede ganar, aunque estamos obligados a ganarlo casi todo. Hay que tener en cuenta que los rivales tampoco lo van a sumar todo, hay que jugar con eso.

–Con tantos partidos seguidos, ¿comienzan ya a pesarle las piernas a los futbolistas?

–A todos los jugadores de todos los equipos, en la recta final del partido se ha visto ya un cansancio acumulado importante. Es lógico, partidos, viajes, tensión... Apenas hay tiempo para recuperar, pero no queda otra. Tenemos enfocados los entrenamientos para llegar a la cita del domingo en las mejores condiciones.