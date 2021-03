Esteban Vigo, técnico azulino, respiró tranquilo tras el triunfo ante la Lebrijana destacó el trabajo realizado por su equipo, espera que les proporcione la serenidad que les faltaba, quiere seguir sumando puntos para llegar lo mejor posible a la segunda fase y lamentó tanto el penalti fallado por Juanito como la lesión de rodilla de Rodri, que espera no sea grave.

–Tras tres derrotas, por fin el triunfo...

–Es algo que siempre me sucede, ya me conocéis. Es difícil de explicar, pero desde que empecé en este mundo como entrenador siempre me ha costado ganar los primeros partidos. De todos modos, sabía que tenía que llegar una victoria y ha sido más complicada de lo que esperaba y con ello no es que menosprecie al rival, lo digo porque confiaba en el triunfo. Tuvimos la acción del penalti, que nos hubiese dado la tranquilidad que le ha faltado al equipo. En definitiva, hemos logrado un resultado positivo, que es lo que estábamos buscando y ahora hay que afrontar estas dos jornadas que restan con la intención de sumar el mayor número de puntos para llegar a la fase de ascenso lo mejor posible, que es lo importante.

–¿Le dará esta victoria la tranquilidad que le falta al equipo?

–Espero que sí porque nos falta un poco de serenidad para desarrollar lo que estamos haciendo a lo largo de la semana. Es un equipo que trabaja muy bien, que es muy disciplinado, que maneja muy bien el balón y en esta categoría no es fácil, pero sí que te da una cierta mejoría. Tres derrotas consecutivas pesan, esperemos que a lo largo de esta semana el trabajo que hagamos sea positivo de cara al compromiso en Arcos.

–¿Temió que el penalti fallado les pasase factura?

–Estábamos al borde del descanso y tuvimos tiempo de corregir cosas, de hablar en el vestuario y de levantar el ánimo a Juan, que fue el que tiró el penalti. A partir de ahí, estuve en cierta manera tranquilo porque jugábamos contra diez también y esa superioridad se ha visto en el campo a veces. El equipo juega con esa ansiedad de querer resolver los partidos en cero coma dos y no se puede. Hay que tener tranquilidad, tenemos jugadores veteranos que tienen que aportar esa serenidad y no siempre lo han hecho.

–Ha cambiado por completo el once, ¿qué buscaba?

–Conozco a los jugadores a nivel de entreno, pero no de competición y he intentado dar un vuelco a esto y de alguna forma, no arriesgándome, pero sí hablando con los futbolistas. Por ejemplo, Laínez es un jugador que el pasado curso jugó mucho de lateral y nosotros lo estábamos utilizando de extremo. Se ha sentido cómodo, me lo ha dicho y lo he puesto ahí sabiendo que iba a hacer un buen partido.

–Lucas Correa, de suplente en Rota a titular y goleador ante la Lebrijana...

–Todos sabemos como es Lucas. Es sudamericano, todos tienen carácter y le da empuje al equipo y con esto no quiero decir que esté descontento con Dani, también le probé la semana pasada. Venía siendo titular siempre y en esta oportunidad me he decido por él.

–Quedan dos encuentros para el final de la primera fase, con el primer objetivo cumplido no cabe relajación...

–Una cosa es tener tranquilidad y otra relajarse. Conmigo es complicado que los jugadores se relajen, a partir de mañana empiezo a meter ya caña de cara al partido en Arcos. La semana de entrenamientos tiene que ser fuerte porque los dos partidos que nos quedan son duros y para llegar a nuestro destino hay que sumar puntos. No cabe relajación.

–¿Qué tiene Rodri?

–Le van a hacer pruebas en el hospital. Él cree que tiene algo fuerte en la rodilla, pero a ver si Dios quiere y no es así.