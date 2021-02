Esteban Vigo ha ofrecido su primera rueda de prensa como técnico del Xerez CD tras ponerse manos a la obra el pasado miércoles y lo primero que ha hecho es agradecer al club que haya podido tramitarle la ficha para que pueda estar en el banquillo de La Juventud este domingo en su estreno al mando del XCD. El técnico se ha llevado "una sorpresa grata" con una plantilla "comprometida con el trabajo", señala que un derbi siempre se puede decantar para un lado u otro y del Xerez DFC dice que es "un equipo que juega bien y es muy competitivo".

-Esteban, ¿qué sensaciones le deja la plantilla con la que va a trabajar después de estos tres primeros entrenamientos?

-Tengo que decir que tengo una sensación bastante positiva. Es todo lo que me habían hablado todas las personas de fuera que conocen a la plantilla y me he llevado una sorpresa grata porque es real, creo que hay una plantilla para sacarle partido, una plantilla comprometida con el trabajo y sabiendo que nos jugamos la posibilidad de estar el año que viene en una categoría superior, que eso a todo el mundo le favorece: jugadores, entrenador, cuerpo técnico, aficionados... Somos ahora de Tercera, pero a ver si somos capaces de ser de Segunda B la próxima temporada.

-¿A qué da tiempo de trabajar o modificar en tan pocos días?

-Más o menos ellos venían jugando de una forma no parecida, pero sí casi parecida. Entonces, los conceptos que hemos trabajado son los que yo quiero darles al equipo y lo han asimilado muy bien, por eso digo que estoy contento, porque en resumen han asimilado muy bien lo que yo les he pedido y, a partir de ahí, esperemos que el domingo sea el punto de partida de lo que quiero buscar con este equipo.

-Se van a enfrentar primero contra segundo y además es su debut. ¿Cómo se plantea un partido tan importante para los intereses de los dos equipos?

-Para mí sólo hay una cosa, que es la ilusión que tengo de empezar otra vez a sufrir en los banquillos y a padecer un poco del fútbol. He estado mucho tiempo, como vosotros sabéis, alejado de este mundo de los banquillos, pero tengo una ilusión muy grande de empezar el domingo y a partir de ahí coger la carrera y no parar.

-Teniendo en cuenta que tiene aún que conocer más la plantilla, ¿se ha centrado más en ese aspecto o mira más al rival?

-Ya me conocéis un poco. Al rival le doy su importancia porque la tiene sin ninguna duda, y con esto no estoy menospreciando al rival del domingo ni de los próximos domingos, pero con tan poco tiempo, me he basado más en el conocimiento de la plantilla y en lo que intento sacarle. La próxima semana hay un parón, no se juega y voy a tener más tiempo para seguir trabajando con ellos y haremos hincapié en cosas que estos días no he podido trabajar.

-¿Qué sabe del Xerez DFC?

-Bueno, tengo un desconocimiento de la Tercera, pero sé cosas porque los que están aquí lo conocen perfectamente. Sé que tienen muy buen equipo, que están segundos y con opciones de ponerse a un punto de nosotros si el domingo sacan el partido adelante. Cuando un equipo está segundo en esta categoría, por muy Tercera que sea, no es fácil. Por lo tanto, sé que es un equipo que juega bien, un equipo competitivo y que nos vamos a encontrar un rival difícil. Vamos a intentar contrarrestar todas esas cosas para poder superarlos.

-¿Hay favorito en este tipo de partidos? Llegan de perder en Los Barrios y con nuevo entrenador y ellos llevan una gran dinámica y tras ganar 3-0 al Ceuta.

-Los derbis que he vivido no son fáciles y en cualquier momento se puede decantar para cualquier equipo o lo mismo acaba cero a cero. Lo más importante es que haya un buen partido, que los dos equipos jueguen bien al fútbol y después la suerte lo decantará para un lado u otro. Esperemos que sea para el nuestro. Nos enfrentamos a un rival directo.

-Teniendo en cuenta que hay jugadores que han militado en un equipo u otro y que se conocen, ¿ha notado esas ganas de derbi en su plantilla?

-Imagino que ellos sí estarán pensando en el partido pero yo he tratado por todos los medios de que se hable lo menos posible del rival, porque nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y me he dedicado más a que el equipo tenga las ideas claras para afrontar un partido difícil.

-¿Qué le ha parecido el campo de La Juventud, escenario del partido?

-Partidos oficiales nunca jugamos en ninguna de mis anteriores etapas. Sí vinimos a entrenar en alguna ocasión, no muchas. Me he encontrado el campo bien, pero lo que sí considero, me vais a permitir que diga, que es una pena que un campo con las condiciones que tiene podría estar mejor en cuanto a la estética. Pero no es un tema mío. El campo está bien, están cortándolo y se espera lluvia. Me pensaba que iba a estar peor, pero me voy con esa idea, de que me he encontrado un campo bueno y que el domingo estará en buenas condiciones.