Ezequiel Navarro Montoya (Buenos Aires, 27/01/1998) ha sido presentado como nuevo guardameta del Xerez CD. El joven portero llega con la ilusión por bandera y el objetivo de triunfar en el Deportivo para seguir creciendo a nivel profesional y personal. Se muestra encantado por "estar en un club tan grande e histórico" y apuesta por lograr la permanencia.

-¿Cómo afronta su reto en el Xerez CD?

-Estoy muy contento por estar en un club tan grande e histórico como el Xerez. Cuando recibí la llamada no lo dudé ni un segundo, incorporarme a un club tan grande supone dar un paso al frente en mi carrera, supone una gran oportunidad.

-¿Qué le dijo su padre cuando le comentó que podía firmar por el Deportivo?

-Le comenté que mi representante me propuso la opción del Xerez, tuve una conversación con él y no dudamos ninguno de los, me animó.

-¿Cómo están siendo sus primeros días en el club?

-Todos me han acogido muy bien, tanto el vestuario como la gente de la ciudad, es increíble. Llevo muy poco tiempo aquí y me están haciendo sentir como en casa.

-¿Está preparado para debutar?

-Eso depende del míster, pero estoy listo, tengo ganas de luchar cuanto antes con el escudo del Xerez, ojalá sea lo más pronto posible. Espero aportar cosas buenas al equipo.

-El domingo estuvo en Lebrija, ¿qué le pareció el encuentro?

-Este torneo es muy fuerte, creo que es de los grupos de Tercera más fuertes de España. Ningún equipo te regala nada, da igual que juegues ante el primero o el último. Fue un partido muy duro, como todos los que nos esperan de acá en adelante. Con mucho trabajo vamos a sacar esto adelante.

-¿Qué espera del encuentro ante el Córdoba B?

-Sin duda, es un partido vital, jugamos ante el último y estamos a un punto de la zona de descenso. Tenemos que sacarlo adelante porque, a pesar de que queda mucho aún, es una buena oportunidad para tomar aire para mirar un poquito más hacia arriba. De todos modos, lo importante es dar ese paso al frente y salir de la zona de abajo.

-A la hora de definirse como portero, ¿qué destacaría?

-Soy rápido, tengo reflejos y soy valiente. Me gusta dominar el juego, la salida de balón y el área. Mando mucho, como los porteros estamos atrás y lo vemos todo... No me callo...