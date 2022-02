Fajardo: "El Xerez CD es el único equipo del mundo que no entrena donde juega"

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, reclama para su equipo entrenar al menos un día a la semana en el campo Pedro Garrido, escenario en el que disputa sus partidos y ha llegado a asegurar que "creo que somos el único equipo no ya de España, del mundo, que no entrena en el campo en el que juega y el Xerez CD merece otra cosa".

El preparador azulino ha clamado en el desierto porque el Ayuntamiento siempre mira hacia otro lado a la hora de atender las peticiones del club. Cada semana pasa por caja por una culpa de una deuda pendiente con muchos flecos que atar y por unas ordenanzas municipales que nadie ni ha cambiado ni se ha preocupado por cambiar.

El técnico alicantino, al tiempo que lamentaba las lesiones musculares de sus jugadores por tanto cambio de superficie, aprovechó su rueda de prensa para "no sé a quién dirigirme, sólo soy el entrenador del Xerez Club Deportivo, reclamar por favor al Ayuntamiento, a la alcaldesa o a Deportes que este equipo necesita entrenar un día donde juega. No podemos hacer un gran trabajo y otra semana, de nuevo, dejar de entrenar este sábado".

"Hay -añade tan resignado como preocupado- unas instalaciones cerradas, que son las del campo en el que jugamos el domingo, y no podemos entrenar a las diez y media. El equipo ha entrenado este viernes y ya no nos vemos hasta el domingo. Eso no puede ocurrir en un equipo profesional, creo que este equipo tiene que entrenar los sábados a una hora normal, a las diez o a las diez y media de la mañana, que es a la que trabajan todos los equipos del mundo".

Lo lógico, bajo su punto de vista, es que "nos dejaran pisar el Pedro Garrido ese día, qué menos que el sábado. Pido, no sé a quién lo vuelvo a repetir, que miren un poco al Xerez CD, que es historia viva, que va para arriba, que se levanta de todo y que, si Dios quiere y todo sale bien, estaremos otra vez en un 'play-off' y en boca de todos. Creo que somos el único equipo de España, del mundo, que no entrena donde juega y pedimos sólo un día".

Para entrenar este sábado, las instalaciones estaban todas ocupadas y Deportes les había ofrecido "San Telmo y a las nueve menos diez de la mañana, con lo que conlleva levantarnos a las seis y media de la mañana la gente que venimos de fuera. No es lo normal y encima en un campo en el que no jugamos".

Esta semana, Fajardo ha dado a su equipo dos días de descanso tras el maratón de encuentros seguidos y tenía previsto trabajar cuatro, pero sólo han podido ejercitarse "en tres. Dimos descanso lunes y martes porque era necesario después de no haber tenido parado durante dieciocho días y con un alto ritmo de competición. Hemos tenido que entrenar tres, como un equipo de División de Honor, pero no quiero que sirva de excusa, no es una excusa para el domingo. Llevamos dos semanas entrenando en El Puerto de Santa María y lo lógico es que entrenemos en Jerez y en nuestro campo. No son excusas, porque hemos preparado el partido perfectamente para ganar al Utrera, pero, a partir de ese partido pedimos por favor que nos dejen entrenar el sábado y, si es posible, en nuestro campo, en el que dicen que jugamos como local y lo de local sólo es porque nos sentimos arropados por nuestra gente".