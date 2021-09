"Siempre intentamos salir ganadores, pero no va a ser nada fácil"

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, no se fía del Cuidad de Lucena y lamenta las bajas en el centro del campo, pero confía en disputar la final de la Copa RFAF para ganarse un puesto en la Copa RFEF y pelear por una plaza en la Copa del Rey.

–¿Cómo afronta el equipo su semifinal de la Copa RFEF?

–Ahora nos lo jugamos todo a una carta, todo lo que se pueda conseguir hay que hacerlo en un sólo encuentro, que para el espectador es más emocionante por todo lo que conlleva. Siempre intentamos salir ganadores, pero no va a ser fácil. Los cuatro finalistas, Torredonjimeno, Torremolinos, Ciudad de Lucena y nosotros, estamos ahí por méritos propios y los cuatro buscamos el mismo objetivo,la final del domingo.

–A partido único, el Xerez CD no puede cometer los mismos errores que ante el Puente Genil en el Pedro Garrido...

–Eso está claro, pero no podemos pensar que los diez últimos minutos de ese partido fueron de relajación o que reflejan el comportamiento del equipo en la eliminatoria. Nos faltó lectura de partido, no supimos manejar esos últimos minutos, en los que nos quedamos con un menos. Todo estaba resuelto y el marcador nunca peligró. Hicimos 170 minutos espectaculares antes de ese tramo final. El equipo siempre se fue arriba y, a veces, el ir a por los encuentros nos puede conducir a eso. No obstante, hay que aprender de todo eso y saber adaptarte a todo, cuando todo es a partido único hay que saber asimilar todos los conceptos, los tres partidos que hay en uno, los inicios, los finales y el núcleo.

–¿Qué espera del Ciudad de Lucena?

–Es una continuidad del equipo de la pasada temporada, más de lo mismo. Es un equipo al que le gusta tener el balón, le gusta llegar a la portería contraria a base de posesiones, hace una presión bastante alta, trabajan bien la presión tras pérdida, no quiere que el rival tenga el balón porque se sienten incómodos y sufren. Los dos conjuntos estamos hechos para tener el balón para poder ganar los partidos. Será una lucha bastante bonita.

"Hemos perdido a los cuatro mediocentros y es una pena, pero tenemos más armas y buscaremos soluciones"

–Sin Juanca, Adri y Migue García tendrá que configurar un centro del campo completamente nuevo...

–Hemos confeccionado un gran centro del campo, hemos montado una medular bastante atractiva con balón y sin balón y hemos perdido a los cuatro mediocentros de una vez porque, además, Álex Colorado se encuentra en la fase final de su recuperación. Es una pena, pero tenemos más armas y buscaremos soluciones para que se nos noten lo menos posible esas bajas en la zona ancha.

–De ganar, tendrán otro partido el domingo, ¿cómo se plantea la posible final?

–No pensamos en nada de eso, la semifinal primero hay que ganarla. Nos medimos a un gran rival como el Ciudad de Lucena y eso no es fácil, será un encuentro competido y difícil de ganar. Si lo ganamos, ya trabajaremos pensando en la final a partir de las once y media de la noche. No hay más, no hay otro objetivo. Tenemos planificado el trabajo en caso de triunfo, pero el resultado de la semifinal es el que manda. Es imposible pensar más allá del Ciudad de Lucena.