"Este Xerez no para, nunca se rinde"

Emilio Fajardo se mostró feliz con el triunfo ante el Cartaya por 2-1 con otro gol en el último momento y asegura que "este equipo nunca se rinde ni lo va a hacer nunca".

–Insistir y persistir son los lemas del Xerez CD en este inicio de Liga...

–Todos los rivales que se enfrenten a nosotros saben que este Xerez CD no se rinde y que no va a regalar nada. Eso lo hemos inculcado ahí dentro y se ha vuelto a ver. El equipo no para, no para y al final obtiene la recompensa. Lo vamos a dar todo hasta el final y si los goles llegan en el 96’, pues a sufrir. Algunos lo llamarán suerte, pero si miráis las estadísticas, todos mis equipos hacen muchos goles en los últimos minutos y eso es por algo. Es porque acabamos en campo contrario y bien físicamente. Queremos también marcar más goles para que los chavales no jueguen con esa presión.

–El guión ha sido similar al del encuentro ante Los Barrios...

–Sabíamos que nos iban a plantear un partido complicado y así ha sido. Nos han colocado a un doble lateral para que no pudiésemos salir con nuestros extremos, sabíamos que el encuentro iba a ser muy largo y que había que hacer posesiones largas. En la primera parte encontramos a Juanito, Iván Navarro y Joselillo, pero nos faltó precisión y no tuvimos apenas ocasiones. En la segunda, mejoramos. Llegó el gol en una acción a balón parado, sabíamos que teníamos que tener más el balón y no nos duraba. En un fallo en una marca nos llegó el empate. Luego, mejoramos con los cambios y llegó ese segundo gol. Habíamos abierto mucho el campo y tenía que llegar el premio, había que insistir.

–Álex Colorado, pletórico...

–Son jugadas que tenemos preparadas y su posición en el campo también está muy trabajada, tiene que tener presencia en el área, tiene que llegar, que crear, recibir, sorprender en la segunda línea. Ha leído muy bien el partido y con la calidad que tiene ha resuelto el partido.

"La afición nos levantado para lograr el objetivo, ese gol de Álex es más xerecista que ninguno"

–Los delanteros aún no han marcado en Liga, ¿qué mensaje les transmite?

–Que estén tranquilos y que no se obsesionen. El equipo llega, genera ocasiones y lo lograrán. Rubén ha tenido una clara y se le ha marchado al palo. Hay que seguir, eso va por rachas. Lo importante para estar arriba es no depender de los goles de un solo futbolista. El equipo genera, somos fuertes a balón parado, en las contras. Los goles llegarán.

–¿Y a la afición?

–Impresionante. Cualquier otra grada la toma con el equipo y le recrimina las acciones porque veníamos de otro palo en los últimos minutos. La afición nos ha levantado y nos ha apoyado para lograr el objetivo. Este gol es más xerecista que ninguno.