Emilio Fajardo, orgulloso del rendimiento "exquisito" del Xerez CD en Córdoba

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, no ocultó al final del partido en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba B (0-0) su satisfacción por el punto. Destacó el trabajo de sus jugadores y valoró su capacidad de sacrificio para superar las adversidades.

Destacó que "teníamos muy bien trabajado el partido, sabíamos cómo afrontarlo, y teníamos claro que había que jugar dos partes diferentes, una con posesión, intentando quitarles el balón, siendo atrevidos y creando superioridad por dentro, y luego, tras el descanso, tocaba, por nuestra situación, trabajar bien tácticamente para hacerles un encuentro incómodo, con poco ritmo y buscando que llevaran el balón dónde queríamos para poderles frenar y para que no buscaran las paredes. El equipo estuvo ahí exquisito, de diez, y su espíritu de sacrificio no tiene límites. En dos días, se ha levantado y ha sido el XCD que no se rinde, el que no da un balón por perdido".

Pese a las bajas, el equipo, por momentos, "se sintió cómodo en el campo. Llevábamos un mes sin competir y todavía nos faltan cosas, pero hemos sabido refrescar. El otro día nos faltó saber competir en los últimos diez minutos. Nos hubiese gustado ganar, pero nadie ha dado nada por perdido en ninguna faceta. El sacrificio ha sido enorme y hasta en la última contra pudimos sentenciar".

Bajo su punto de vista, el empate fue "justo. Cuando analizas el partido entero hay que reconocer que fue muy igualado, aunque cualquiera pudo ganar. Los dos lo merecimos y refrendamos que aspiramos al 'play-off' de ascenso. Nos vamos con un buen sabor de boca por cómo afrontamos el partido y por no regalar nada, aunque somos el Xerez CD y hay que salir a ganar en todos los campos".

Ahora, espera que "con el cierre del mercado todo se tranquilice. Ya tenemos dos jugadores y en las últimas horas pueden llegar tres futbolistas más para tener una plantilla con más efectivos".