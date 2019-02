Javi Forján, exdelantero del Xerez CD, el gran peligro de Los Barrios en La Granja

Javi Forján era un chaval de apenas 17 años cuando debutó en Segunda A en el Xerez CD en la temporada 12/13 de la mano de Carlos Ríos. Lo hizo con un gol ante el Barcelona B. Cinco temporadas más tarde, se ha reencontrado con el técnico que le dio la oportunidad de estrenarse en el fútbol profesional en Los Barrios. Curiosamente, hizo tres tantos en el triunfo de la Unión ante el Espeleño.

El de La Barca ha madurado y ganado experiencia pero mantiene la misma ilusión por triunfar en el fútbol que entonces y ha mejorado su instinto dentro del área. Es un 'killer' nato y lo está demostrando esta campaña en las filas de Los Barrios. Lleva 17 goles y es el pichichi del Grupo X de Tercera, por delante de Adrián Gallardo, punta del Xerez DFC que suma 13.

Forján llegó a Los Barrios el pasado verano a petición de Guti, entrenador que fue destituido pronto por los malos resultados. "Estaba bien en Albacete, llegué a jugar en el primer equipo con Quique Martín pero él se marchó y como ya no era sub 23 no me dejaban en la primera plantilla. Opté por un cambio de aires y aposté por estar más cerca de mi casa. Guti confió en mí y acepté porque tenía el presentimiento de que las cosas me iban a ir bien, aunque nunca creí que tanto ni a nivel personal ni tampoco a nivel colectivo".

El delantero lo pasó mal al principio de Liga por culpa de una lesión que no le permitió debutar hasta la tercera jornada y no anotó su primera diana hasta la sexta. Resalta sobre sus números que "no lo esperaba. Suelo marcar goles todas las temporadas pero es la primera vez en mi carrera que hago tantos. Estoy muy contento, los goles me dan confianza, me motivan para trabajar más duro y también me motiva el hecho de contribuir con ellos a que el equipo esté ahí arriba. A todos los jugadores nos gusta aportar nuestro granito de arena".

Los Barrios se ha convertido en la revelación del Grupo X. Arrancó la campaña como colista, ahora es tercero y "no renunciamos a nada, queremos prolongar esta racha el mayor tiempo posible. Sabemos que va a ser complicado porque hay muchos equipos y todos buenos peleando por lo mismo, estar arriba, pero lo vamos a intentar, vamos todos a una. Hay muchos enfrentamientos directos y nos vamos a quitar muchos puntos entre todos, a ver qué pasa".

Cauto "El partido va a ser complicado, tienen buen equipo, buenas individualidades y además a Pedro Carrión”

El domingo se verá las caras con su exequipo y guarda "muy buenos recuerdos de aquella época. Estuve cuatro temporadas en la cantera del Xerez y fueron excelentes. Me da pena que esté en la situación que está".

Recuerda de su estreno con el primer equipo que "ya era el final de temporada y fue una recompensa al trabajo de la gente del filial. Era juvenil todavía y no me esperaba ser titular. Tuve la suerte de marcar y fue un día especial".

Sobre el encuentro del domingo, asegura que "va a ser complicado, como el de la primera vuelta. Jugamos en Palmones y nos pusieron las cosas difíciles, tienen un buen equipo, con buenas individualidades y tienen a Pedro Carrión, que de media ocasión te hace un gol. Además, La Granja es de césped artificial y eso les beneficia. Tendremos que pelear muchísimo si queremos los tres puntos".