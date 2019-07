Fran Sabaté: "El Xerez es el Xerez, un histórico"

Fran Sabaté ya ejerce como nuevo futbolista del Xerez Club Deportivo. El centrocampista sevillano ha sido presentado este jueves en la sede de Afición Xerecista por el director deportivo Vicente Vargas, quien destacó del futbolista que "tiene una trayectoria bastante buena. Fran es un futbolista con muchísima calidad, que igual puede dirigir a un equipo que jugar en banda o ser un jugador sacrificado. Es un jugador muy completo en su parcela".

El nuevo futbolista del XCD atesora más de 150 partidos en Tercera División pese a ser aún bastante joven: "Tengo bastante experiencia en la categoría, he jugado en el Grupo 10, en el 14 y en el 18 y el Grupo 10 es de los más fuertes". En cuanto a sus características, "me considero un jugador sobre todo de equipo, completo y polivalente, ya que puedo jugar como mediocentro y en ambas bandas y me gusta llegar al área", siendo además un jugador que ejecuta a balón parado y suele lanzar los penaltis.

Sabaté llega para ocupar una parcela del campo en la que se desenvolvía el año pasado Sergio Narváez y con respecto a la competencia que puede tener esta temporada en el equipo destaca que "eso es bueno porque cuanta mayor sea la competencia mejor para el equipo. Yo intentaré hacer una buena temporada y seguir creciendo como jugador".

A la hora de decidirse por el Xerez CD, apunta que "es un equipo histórico, el Xerez es el Xerez, y vengo con muchas ganas. Quiero dar lo máximo de mí, intentar hacer una buena campaña y ayudar al equipo a quedar lo más arriba posible. Me considero una persona positiva y con el equipo que hay y con el entrenador se puede hacer grandes cosas".