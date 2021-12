Golpe de autoridad del Deportivo (1-4)

El Xerez CD ha sumado los tres puntos en el Lorenzo Ramos de La Rinconada imponiéndose por un gol a cuatro a un Gerena que, pese a lo abultado del marcador, ha puesto en muchos aprietos a un Deportivo que se marchó al descanso con 0-2 gracias a los tantos de Óscar y Jordan Lamela y que sufrió lo indecible en la reanudación hasta que Borja anotaba el tercero con un golazo tras acortar distancias Douglas para los locales. Rubén Jurado, con el partido sentenciado, marcaba el 1-4 definitivo. Al final del partido, los seguidores azulinos que se dieron cita hasta cantaron el 'Tin tin Catalina'.

Es la cuarta victoria consecutiva de los de Emilio Fajardo y la primera ante un rival directo lejos del Pedro S. Garrido, ya que los azulinos ganaron al Córdoba B en Jerez en las primeras jornadas de la temporada.

Sorprendió Fajardo con una alineación con numerosas novedades. Se quedaron en el banquillo Cancelo, Rubén Jurado, Joselito y Juanito. Rubén Sánchez actuó en el lateral izquierdo y arriba fueron titulares Óscar, Borja y Jordan Lamela, además de Iván Navarro.

Salió el Deportivo muy enchufado y a los ocho minutos ya pudo adelantarse en el marcador en un centro chut de Iván Navarro que no encontró rematador ni puerta. La réplica la tuvo el ex del Xerez DFC Antonio Sánchez con un disparo que se marchó desviado.

Pero el XCD dominaba con comodidad, Borja las ganaba todas por arriba y en la mediapunta Jordan Lamela hacía de las suyas ante una defensa local que se tenía que multiplicar. A los once minutos, nueva llegada de los azulinos -de blanco en esta ocasión- en un saque de esquina lanzado por Lamela y que Óscar remataba por encima del larguero.

Fue el preludio del 0-1, que sucedía apenas un par de minutos después. La jugada la inició Iván Navarro por la banda derecha, el centro lo despejaba un defensa local dejando el balón muerto en el área pequeña y allí Óscar con la caña preparada sólo tenía que empujar al fondo de la red.

Goles antes del descanso

Con el 0-1, el Gerena intentó rehacerse y llevó peligro en acciones a balón parado en un par de faltas y saques de esquina que no estuvieron bien defendidos. Transcurría el encuentro por esos derroteros cuando a falta de diez minutos se dio lo que tantas reves se ha visto en el fútbol: del posible 1-1 al 0-2.

Los mineros pudieron empatar en un saque de esquina que salvó Rodri y luego Lucas taponó bajo palos el remate de otro adversario. Y en la contra quien no perdonó fue el XCD. Borja se montó en la moto, inició por banda izquierda y vio cómo por el centro entraba absolutamente solo Lamela. Le puso el balón por delante para que Jordan condujera y batiese por bajo a Fermín estableciendo el cero a dos.

Con este resultado se llegaba al descanso no sin antes haber un remate de Gabi que Marc Vito atrapaba con seguridad.

Salvador Vito

El Gerena pudo recortar distancias a los 45 segundos de la reanudación en un mano a mano de Antonio Sánchez con Marc Vito. El meta xerecista tocaba lo justo para enviar el balón a saque de esquina.

Salió absolutamente dormido el Deportivo y a los tres minutos el Gerena de nuevo metió el miedo en el cuerpo en un disparo de Juan Gómez que se estrelló en el palo izquierdo de la meta de Marc y cuando parecía que entraba sacó Rodri.

El Gerena llevaba el peso del partido y el XCD se agazapaba buscando el tercero en alguna contra. Pudo llegar en una cabalgada de Iván Navarro por la derecha, pero su centro lo remataba por encima del larguero Óscar. Fajardo movió el banquillo dando entrada a Cancelo, que se situó por delante de Rubén en la derecha, y a Joselillo, moviéndose en la mediapunta.

No desesperaba el Gerena, que lo seguía intentando a base de balones a Antonio Sánchez y descargas a las bandas. Vito atrapaba no sin problemas un remate del recién salido Douglas y el meta catalán se lució en un remate de cabeza de Melchor que no entró por la feliz intervención del portero xerecista.

Tanto fue el cántaro a la fuente que al final se rompió a falta de siete minutos más el descuento. En una contra cinco para cuatro, Douglas definió con un disparo colocado que tras tocar en el larguero entraba en la meta de Marc Vito.

Se lanzó a la desesperada el Gerena en busca del empate, pero el Xerez CD tiene dinamita arriba y en su única llegada de peligro hasta ese momento en toda la segunda mitad sentenciaba. Rubén Jurado aguantó el balón en el centro del campo, habilitó a Borja, que salió desde su campo y el jerezano, con una sangre fría impresionante elevaba el balón por encima del Fermín.

Con el partido roto, el Xerez CD hacía el cuarto tras un disparo de Cancelo que desviaba Fermín en primera instancia. El rechace le caía a Rubén Jurado, quien a puerta vacía remachaba el partido.