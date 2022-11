Germán: "La plantilla del Xerez CD es de otra categoría, peleará por subir"

"El Xerez CD tiene una de las tres mejores plantillas del grupo y peleará al final por el ascenso". Son palabras de Germán González, técnico del Rota, rival de los azulinos este sábado en Chapín. El preparador del cuadro verderón, de todos modos, advierte que "vamos a competir, nadie regala nada y lucharemos con nuestras armas por los tres puntos, que sería un gran premio para nosotros".

El Rota más 'modesto' de las últimas temporadas -cuenta con uno de los presupuestos más bajos- se encuentra en la zona media de la tabla y llegará a Jerez a disfrutar de la 'fiesta' de Chapín y a plantar cara a un rival que "ya lo hablé con Paco Peña al principio, para mí, es uno de los equipos que va a pelear por subir seguro. Con el cambio de entrenador, siempre hay futbolistas que pueden dar un poquito más, pero es que en este caso, eso da igual".

"Con Paco, el equipo tampoco estaba mal -subraya- y hay que tener en cuenta el duro calendario al que tuvo que hacer de inicio, se enfrentó a todos los conjuntos más fuertes, y que el 80% era nuevo. Eso ponerlo en un campo, competir y con la exigencia que hay en el Xerez Deportivo no es fácil. Vi partidos en la etapa de Paco que merecieron ganar hasta por goleada y el balón no entró. Y si perdonas, el rival juega y te hace daño por la igualdad. El problema que le veía al Xerez en los primeros partidos era la ansiedad, ahora con Juan Carlos parece que los futbolistas están más liberados y están jugando más sueltos. Parece que el equipo es ahora mucho mejor que antes, pero es igual de peligroso. Insisto, tienen una plantilla de otra categoría".

"Jugar en Chapín es un plus para el Xerez CD, estuve en el campo el día del Ayamonte y fue una maravilla"

Está contento por jugar "en un escenario como Chapín, pero nos hubiese venido mejor el Pedro Garrido. Chapín es un gran campo, a los jugadores del Xerez les da un extra de motivación y a los rivales nos intimida en cierto modo. El ambiente es espectacular porque la afición está respondiendo y eso les beneficia. Estuve en el estadio el día del Ayamonte y fue una maravilla. Había más de dos mil personas empujando y eso se nota. Jugar allí ante un club que quiere subir a toda costa y con la historia que tiene no es fácil. Nuestro campo también es grande, de césped natural y vamos a jugar con nuestras armas. Nadie regala nada. Somos realistas, sabemos dónde jugamos y contra qué equipo jugamos, pero vamos a competir para intentar sacar algo positivo".

Sobre su equipo, detalla que "esta temporada tenemos una plantilla formada por jugadores de la cantera, que están dando la cara, y de la zona y estamos aguantando el tipo. La categoría está muy pareja y es complicada. Fuera de casa es cierto que nos está costando más, pero siempre competimos y se nos han acumulado las bajas por lesión. Tenemos muy claro que con lo que disponemos, nuestro lema es trabajo, trabajo y trabajo. Si no somos intensos y trabajamos, no sacamos nada. Hasta el momento, hemos sumado un punto en Conil, que no es fácil, y queremos seguir intentándolo".

Su último enfrentamiento antes del parón terminó en empate frente al líder Córdoba B en el Navarro Flores y "tuvo mucho mérito, aunque es cierto que acusaron la expulsión de uno de sus jugadores al final de la primera parte. Nos fuimos perdiendo 0-1, pero fuimos capaces de reaccionar. No bajamos la guardia, empatamos y hasta pudimos ganar. Hay que ser realistas, igual que en Puente Genil nos perjudicó la expulsión de Luis Lara, en esta oportunidad nos benefició. Nuestro problema es que nos cuesta mucho hacer goles".