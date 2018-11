Israel, capitán del Xerez CD: "Ganar aquí es difícil, nos pusimos el mono de trabajo"

Israel Durán volvió a ser titular en el Xerez CD después de varias jornadas. El capitán azulino se mostraba radiante tras el triunfo ante la Lebrijana: "Estamos muy contentos porque este campo es de los más complicados de la categoría y sacar los tres puntos aquí es difícil. Es más, creo que somos el primer equipo que gana aquí esta temporada. Es lógico que estemos satisfechos porque no lo estamos pasando bien y no nos quedaba otra que morir en el campo para intentar sacar los tres puntos".

El partido fue trabado, el árbitro mostró numerosas tarjetas y expulsó a dos jugadores locales. El azulino resalta que "sabíamos que el encuentro iba a ser así, duro, trabado, bastante complicado. Teníamos asumido que para ganar aquí tendríamos que sufrir mucho. El partido es cierto que ha sido competido, bronco y con entradas duras, similar a los de otras temporadas cuando hemos venido aquí. Repito lo que he comentado antes, para ganar había que ponerse el mono de trabajo porque la Lebrijana aprieta mucho y no te da concesiones. Gracias a Dios no han salido las cosas bien y nos llevamos los tres puntos para Jerez".

Sobre el rival, destacó: “Está pasando un mal momento pero este equipo se va a salvar sin problemas, va a conseguir la permanencia con tranquilidad. Le está costando empezar, como a nosotros, que también nos está costando remontar. Creo que tenemos equipo para estar más arriba del puesto en el que nos encontramos. Poco a poco, vamos remontando y trabajando como estamos trabajando, tanto ellos como nosotros, vamos a estar al final de temporada en el puesto que merecemos”.