Israel Durán, capitán del Xerez CD, ha cumplido su sexta temporada en la entidad azulina. La propuesta realizada por la Federación Española de dar por finalizada la campaña sin descensos y con un 'play-off exprés' le parece "lógica, creo que es lo mejor que nos podía pasar, un año más estamos salvados", cree que la salud es lo primero, califica la campaña de dura por los múltiples problemas económicos, destaca el papel del vestuario, la gran labor del cuerpo técnico y con 37 años no piensa en la retirada.

-¿Cómo valora la propuesta de la Federación?

-Si finalmente se aplica tal y como la han planteado, me parece normal, el problema de la pandemia no es ninguna broma, está la salud de todos en juego y lo que buscan es correr mínimos riesgos. Como xerecista también me agrada. Estábamos fuera del descenso pero íbamos a sufrir muchísimo de haber vuelto con partidos miércoles y domingo y a puerta cerrada. Nuestra plantilla es corta, tenemos lesionados, iba a aumentar el riesgo de lesionarnos más con tanta carga y muchos trabajamos, no íbamos a poder jugar. Es lo mejor que nos ha pasado, estamos una temporada más en Tercera y a ver si el año que viene se hacen las cosas un poquito mejor, se hace un equipo más competitivo y estamos todos más tranquilos.

-La temporada empezó mal por la incomparecencia en Arcos y va a terminar de forma precipitada por el Covid-19...

-Ha tenido de todo y esto es lo que faltaba... Me da mucha pena, uno ya tiene una edad que lo que quiere es jugar y me hubiese encantado terminar el año compitiendo, te sientes extraño sin fútbol. De todos modos, si lo pensamos fríamente la decisión es buena porque, insisto, la pandemia es peligrosa. Esta temporada se recordará por el coronavirus pero también porque nos salvamos y lo hicimos en el campo, no por una decisión de la Federación.

-¿Cómo analiza la campaña?

-Ha sido irregular porque hemos tenido más problemas que nunca. Teníamos un buen equipo al principio pero a lo largo del curso se fueron marchando jugadores , llegó poca gente y muy joven y hay rivales muy buenos, hechos a base de talonario, que entrenan casi como profesionales y es complicado competir con ellos. Aún así, hemos dado la cara y demostrado que le podíamos ganar a cualquiera y también perder con cualquiera. Le ganamos al Ceuta, plantamos cara al Salerm Puente Genil y al Ciudad de Lucena y perdimos con el Córdoba B en La Granja, por ejemplo.

-(...)

-Lo de esta temporada tiene mucho mérito. Por el problema con los entrenamientos se tuvieron que ir compañeros que estaban llamados a ser importantes como Piñero, Luis Castillo o Juanjo y luego Miguel, que es un portero de garantías y además estaba haciendo un buen año... Hemos sufrido mucho por todo porque lo de las lesiones también es para escribir un libro, muchísimas y todas graves...

Deseo "Me gustaría seguir jugando con Dani Jurado, que es un gran profesional, y con Quirós, llevamos juntos doce años"

-¿Con qué se queda?

-A pesar de todo lo mal que lo hemos pasado me quedo con la experiencia de haber jugado un año más en Tercera en el Xerez CD y con el grupo que hemos tenido. Hemos tenido un pedazo de vestuario, era muy bueno, y el cuerpo técnico también ha sido impresionante, siempre ha estado a nuestro lado y eso hay que valorarlo, no se han quejado nunca y no era fácil. La comunión fue perfecta, no tuvimos ni un problema con todos los que tuvimos. Con el míster trabajaban el 'Profe, que es un fenómeno, Fran Corrales, que es un fenómeno, y 'El Pirata', que tendría que estar en el Xerez toda la vida porque ha demostrado que es capaz de hacer de todo y hacerlo bien. Insisto, lo mejor ha sido la experiencia de luchar contracorriente y de lograr el objetivo. Nadie nos regaló nada, lo conseguimos en el terreno de juego. Si se acaba la temporada como están diciendo el objetivo lo hemos conseguido nosotros.

-¿Y lo peor?

-El inicio fue angustioso y de los problemas de pago mejor ni hablar. Desgraciadamente, llevamos varias temporadas con la incertidumbre de saber si íbamos a competir o no, con ese miedo de no lograr el dinero necesario y nos tocó. Entrenamos durante gran parte de la pretemporada sin saber si íbamos a salir o no. A nivel personal, lo que peor he llevado ha sido el tema de las lesiones, no he tenido suerte. Empecé lesionado y he terminado lesionado. Esperemos que no me vuelva a pasar, hubo momentos en los que estaba desesperado. Quería pero no podía y apenas tuve continuidad. Esperemos que no me vuelva a pasar.

-Con 38 años, ¿le quedan ganas y fuerzas para seguir?

-Claro que sí, mi DNI dice una cosa y mi cabeza otra. Físicamente me encuentro bien y con ganas de seguir, no me va a retirar el coronavirus. En la misma situación en la que me encuentro yo están otros compañeros como Dani Jurado y Quirós y me encantaría volver a jugar con ellos porque es un espectáculo. Dani no juega por dinero, juega porque le gusta y es un profesional, un ejemplo para todos, juega hasta lesionado y con Chino llevo jugando más de doce temporadas, llevamos aquí desde el año de Mendoza y antes coincidimos en el Jerez Industrial y en el Guadalcacín. También me he llevado una gran sorpresa con Lebrón. Estaba lesionado pero se ha involucrado y nos ha animado muchísimo.