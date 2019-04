Javi Casares, delantero del Xerez DFC, ha ido de menos a más desde que comenzó la temporada, igual que el equipo. Llega al tramo decisivo de la competición en un gran momento, anotando goles -siete-, algunos decisivos y con asistencias que están sirviendo a sus compañeros también para marcar.

El jerezano encara el tramo final de Liga con ilusión y convencido de lograr el objetivo que se han marcado, el 'play-off'. Reivindica el trabajo del grupo, la reacción con la llegada de García Tébar y no pasa por alto "lo complicado que es ganar partidos".

-¿Cómo se siente el vestuario después de entrar en 'play-off'?

-Estamos contentos pero no confiados. Ahora llevamos 27 jornadas sin perder y dos dentro. Tuvieron que pasar 25 para estar en puestos de fase de ascenso, eso demuestra lo complicado que es ganar un partido en esta categoría. Hay que valorar muchísimo lo que estamos consiguiendo y el trabajo que estamos haciendo, no hay enemigo pequeño. Da igual jugar ante el último que contra el primero, todos los rivales te crean problemas. Ganamos en Espiel pero no fue fácil, nos apretaron muchísimo y ahí están los ejemplos de la derrota del Betis Deportivo en Guadalcacín o el empate del Cádiz B con el Cabecense.

-El Xerez DFC está imparable y los resultados de los rivales le han favorecido...

-Es cierto pero tampoco era normal lo que estaban haciendo, nadie fallaba, ganaban hasta en el descuento y no había forma de recortar.

-¿Llega el equipo a este tramo final de temporada en su mejor momento?

-Nos encontramos fenomenal y los resultados así lo dicen. Desde la llegada del nuevo entrenador, ha cambiado bastante la dinámica. Antes no era mala, pero empatábamos demasiados partidos. No nos da ni un respiro, nos pide presionar arriba, no dar un balón por perdido y correr por el compañero de al lado. Es muy intenso y se nota. Nos exige lo máximo en cada partido y en cada entrenamiento.

-¿Esos aspectos son los que ha mejorado García Tébar respecto a Masegosa?

-El grado de compromiso es máximo y eso no quiere decir que con Pepe no lo hubiese, es que son dos entrenadores totalmente diferentes. Todos estamos enchufadísimos, también ahora el momento de la temporada es distinto. Tanto los que salen en el once titular como los que lo hacen desde el banquillo rinden al máximo nivel. Nos tiene a todos implicados, un ascenso no lo consiguen once jugadores, lo consiguen veinte.

-Quedan cinco finales, ¿qué espera de ellas?

-Ganarlas todas. Hay que ser cautos y tener los pies en el suelo porque no hemos conseguido nada. Faltan cinco partidos y tenemos que centrarnos en el del sábado. Cuando pase el de esta jornada, ya pensaremos en el Cádiz B. Lo que queremos es sumar el mayor número de puntos y luego ya veremos si nos llegan para ser cuartos, terceros o segundos. El espejo es el Sanluqueño de la pasada temporada. Entró como cuarto al final, lo hizo lanzado y ascendió. Lo queremos todo, no renunciamos a nada.

Derbi "Tienen buenos jugadores y querrán ganar, tendremos que meterle mucha intensidad y ritmo al juego porque no podemos fallar ahora"

-¿Qué opinión tiene sobre el derbi ante el Xerez CD?

-Va a ser un partido duro, vendrán a por él. Ellos ya tienen la permanencia asegurada pero todo el mundo quiere ganar y mucho más un encuentro de este tipo. Tienen buenos jugadores y, como he comentado antes, cualquier rival te crea problemas si te confías. El fútbol no deja de ser un juego y se puede dar cualquier resultado, la pelota entra o no. No obstante, los tres puntos tienen que ser nuestros, nos jugamos mucho y no podemos fallar ahora.

-¿Qué tienen que hacer para ganar?

-Meterle mucho ritmo al partido y ser intensos. Confío mucho en mis compañeros. Ahora, entro en el vestuario, les miro a la cara y sé que vamos a ganar.

-A nivel personal, ha ganado protagonismo y está anotando goles importantes...

-Estoy satisfecho con mi rendimiento, aunque también soy exigente. Me costó al principio pero en los momentos complicados no arrojé la toalla y seguí apretando y trabajando, soy muy hormiguita. Todo lo que he logrado en mi carrera siempre ha sido a base de trabajo y a estas alturas de temporada estoy recogiendo la recompensa aquí. La temporada es muy larga y no puedes estar al mismo nivel todo el curso.