Javi Forján: "Al Xerez CD lo veo muy fuerte, es un serio candidato al ascenso"

El partido del domingo entre Ciudad de Lucena y Xerez CD será especial para Javi Forján, delantero de La Barca que la pasada temporada volvió a defender la camiseta del Deportivo y que mantiene una excelente relación con muchos de los actuales integrantes del plantel azulino, especialmente con Álex Colorado. No es el único exazulino en las filas del equipo de los hermanos Carrasco, también está Brian Triviño. Junto a ellos, también un conocido de la afición xerecista, el centrocampista Joao, que ha militado varias campañas en el Guadalcacín.

El atacante está "muy feliz en Lucena, me han acogido fenomenal, el míster me está dando confianza y, además, he anotado ya dos goles. Nos ha costado un poco acoplarnos, la plantilla es nueva, pero ya hemos cogido la velocidad de crucero, cada vez estamos más seguros. En casa, además, hemos tenido partidos muy complicados. Empatamos con el Recre, perdimos con el Utrera y ya, por fin, ante el Rota logramos la primera victoria".

El encuentro ante su exequipo tiene asumido que "va a ser muy duro y bonito, tengo muchas ganas de volver a ver a mis excompañeros, dejé allí a muy buenos amigos y a todos nos gustan este tipo de enfrentamientos" y cree que "este encuentro no va a tener nada que ver con el de la Copa RFAF, los dos equipos hemos evolucionado y nos conocemos perfectamente. Sinceramente, no hay un resultado claro, puede ganar cualquiera y espero que seamos nosotros".

La pasada temporada visitó Lucena con el Deportivo y "no fuimos capaces de ganar aquí. Las estadísticas están a nuestro favor y esperamos que sigan así. Nuestro campo es complicado para cualquier rival, a todos los equipos les cuesta adaptarse".

Al Xerez CD lo ve "un equipo diferente al de la pasada temporada, pero muy fuerte. Lo sigo y me gusta, va a dar ruido, es uno de los aspirantes al ascenso".

Para Álex Colorado, su gran amigo, tiene palabras de cariño y "siempre le deseo lo mejor. Se encuentra en un gran momento y eso que lo pasó muy mal con la operación de rodilla y todo. Ahí está, que los años no pasan por él, sigue marcando goles y está enchufadísimo, habrá que vigilarle muy de cerca".

Por último, considera que "la categoría este año es tremendamente complicada, creo que más que la pasada temporada. El Recre está marcando su territorio, pero es que están ahí el Utrera, el Xerez CD, el Gerena que ha hecho un gran equipo, los filiales, nosotros... Va a ser muy difícil tanto ascender de forma directa como lograr un puesto para la fase de ascenso".