Joaquín Poveda, entrenador del Xerez CD, valoró de forma muy positiva el triunfo ante Los Barrios, admitió que el partido había sido complicado, lamentó las bajas y el mal estado del terreno de juego, dedicó el triunfo a "la afición, Titín y nuestro utillero" y cree que el liderato demuestra que "el trabajo que estamos realizando ya se deja ver".

-¿Qué opinión tiene sobre el encuentro?

-Ha sido complicado, sabíamos que teníamos que ganar y el equipo llegaba con bajas importantes y muchos jugadores tocados que han sido titulares. Todo eso, quieras o no, va en tu contra.

-Un partido con dos caras, la primera parte y la segunda...

En la primera parte, el equipo mostró su juego habitual, llegó bien, entramos por banda y quizás nos faltó un poquito de efectividad en los metros finales pero tuvimos siempre el balón y el partido totalmente controlado. En la segunda nos pasó factura la pesadez del campo, que está bastante mal. Nos costó circular por dentro, que a nosotros nos gusta, e intentamos entrar por banda pero hay que decir que Los Barrios es un equipo que físicamente está bien dotado y eso hay que tenerlo en cuenta.

-¿Por qué se crearon tan pocas oportunidades?

-Ha sido un encuentro de pocas ocasiones pero es que este tipo de partidos son así. Cuando nos pusimos por delante en el marcador, no teníamos prisa por perder el balón y es algo a mejorar, especialmente, en las segundas partes. De todos modos, me quedo con nuestro control. El ímpetu del rival de querer llegar a nuestra portería también cuenta, aunque no llegaron de forma clara.

-Con el 1-0, ¿temió por el marcador?

-No cerramos el partido pero hay que analizar muchos factores. Lolo Garrido estaba tocado y ha acabado peor, Chuma tampoco estaba bien, Juanca también. Son futbolistas importantes que durante la semana no estaban tampoco bien y esas cosas penalizan. Con el cambio de Orihuela intentábamos reforzar la zona media con un poquito más de músculo y nos salió bien. De todos modos, es normal que Los Barrios tenga una ocasión. La única que ha tenido en todo el partido fue la del final. No vi peligrar el resultado en ningún momento.

-¿Qué importancia le concede al liderato?

-Nos dice que el trabajo que estamos realizando se deja ver y es lo más importante, esperamos que sea así todas las semanas. El equipo ha sabido sufrir y supo jugar con el marcador a favor. Eso es lo más importante. Vamos al partido ante el Xerez DFC con ganas, que es un encuentro importante. El parón nos va a venir muy bien porque vamos a poder recuperar a todos los jugadores. A ver si podemos hacer un gran partido y podemos darle una alegría a la afición. En estos momentos, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, nos queremos acordar de nuestro presidente, que está en el hospital, y de Diego, nuestro utillero, que está fastidiado, y, también de la afición, que se lo merece, que ha sufrido mucho con nosotros.

-¿Qué pasó en el descanso?

-Los Barrios ha buscado sacarnos del partido en todo momento, he recibido insultos del otro banquillo incluso y, al final, esto es fútbol de Tercera División y cada uno juega con sus armas. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, saber a qué jugamos y nada más.