"Por momentos frente al Arcos se ha visto al Xerez CD que queremos"

–Chapín no se nos ha dado nada mal, estoy encantado. La Juventud también es de césped natural y nuestro equipo lo que necesita es eso, un campo grande y en buenas condiciones para desplegar nuestro juego.

–Es un jugador muy bueno y cuando está centrado en el terreno de juego es capaz de hacer cosas extraordinarias y de marcar de cualquier forma. Ha realizado un gran partido, no sólo en el plano ofensivo, ha hecho un trabajo brutal en defensa, ha tapado a los centrales, ha robado balones... Ha estado inconmensurable. Estamos también contentos con él y queremos que siga así.

–Hemos visto durante muchos minutos al Xerez CD que nosotros queremos que se vea. El equipo ha combinado muy bien, ha tenido casi un 90% de posesión y ha tenido llegadas. Estrellamos dos balones en los palos y combinamos muy bien con Chuma arriba. Queremos que el equipo desarrolle este nivel de juego siempre pero el rival también cuenta, te genera problemas y en todos los campos no se pueden hacer las cosas igual. Estamos contentos con el equipo, ha hecho un partido muy completo y vamos creciendo poco a poco.

Bolli: "Competimos, les asustamos y hasta nos lo creímos"

Bolli, técnico del Arcos, se marchó con un sabor agridulce de Chapín. "Me voy contento porque competimos, les asustamos y hasta nos lo creímos por momentos, pero triste por la derrota. Nos enfrentábamos a un buen equipo, con mucho potencial ofensivo, y Chuma ha marcado dos golazos. Les cuesta un poco más defender y estuvimos siempre en el partido. Nuestros fallos llegaron con el balón en el pies y así es complicado ante un rival de este nivel. Lo buscamos en la segunda parte pero no pudo ser. Ahora, toca levantarse y pensar en las dos finales que nos quedan por delante". Bajo su punto de vista, el Xerez CD "tiene un gran equipo, está cumpliendo con el objetivo y eso no es fácil porque todos los rivales damos guerra".