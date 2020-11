"El equipo juega presionado, tenemos una buena plantilla pero no la mejor de todas"

Joaquín Poveda, técnico del Xerez CD, sigue cosechando triunfos al frente del plantel azulino. Tras superar al Rota se mostró satisfecho, defendió el trabajo de sus futbolistas ante un rival "muy bien trabajado tácticamente, con jugadores veteranos que saben lo que hacen" y cree que no juegan mejor por el exceso de presión. "Se han generado muchas expectativas y tenemos un gran equipo pero no el mejor de la categoría, hay ir partido a partido".

-¿Qué valoración hace del partido?

-El partido ha tenido dos partes diferentes. En la primera tuvimos el balón y en los primeros quince o veinte minutos no supimos sacarlo con nuestro juego habitual. A partir del minuto veinte, sí desarrollamos el juego que queremos, llegamos por dentro, por fuera y tuvimos ocasiones para haber cerrado el encuentro. En la segunda mitad pudimos matar. Si hubiese entrado la de Guti solo ante portería todo hubiese cambiado. Al final, el Rota es un equipo que trabaja muy bien, tácticamente es de lo mejorcito que he visto, y nos costó. En los últimos minutos, acusamos los nervios de querer ganar los tres puntos, que eran muy importantes después del empate entre el Ceuta y la Lebrijana. Esa tensión también hay que contar con ella y por eso parece que tuvimos un poquito más de miedo en los minutos finales. Al final, logramos un resultado bueno, tres puntos y para casa.

-¿Hubiese sido justo un empate con el tiro al palo de Jorge Herrero en el descuento?

-No porque, como he comentado, ellos han estado bien pero sólo tuvieron esa acción y nosotros claras claras tuvimos al menos tres, la de Guti, la de Murci la de Pato. Como se suele decir en boxeo, por pegada o por puntos, merecimos el triunfo y haber marcado algún gol más. No fue así y en los minutos finales tuvimos un poco más de miedo pero el equipo controló bien el partido. Sabíamos que lo íbamos a tener complicado ante un equipo que está tan bien trabajado, con jugadores veteranos que saben lo que hacen. El resultado es justo.

-¿Por qué el equipo está espeso y no juega bien del todo?

-Se debe jugar mejor y podemos jugar mejor, en ello estamos trabajando. Ante el Rota metimos tres cambios y hay que tenerlo en cuenta. Además, el equipo tiene una presión externa, que no viene del cuerpo técnico, por todo lo que se ha generado alrededor que no es errónea para los jugadores. Están sufriendo una presión que no deben de sufrir. Hay que ir partido a partido. Este equipo sabe jugar al fútbol, lo ha demostrado en muchos partidos y lo demostramos en veinte minutos de la primera parte. Nos afecta la presión, ese miedo a que nos puedan empatar genera presión.

-¿La presión es porque todo el mundo dice que el equipo es el mejor de la categoría?

-Exactamente, voy por ahí. Este equipo es muy buen equipo, pero no es el mejor de la categoría. Hay otros equipos, no sólo de este subgrupo, también del otro, que tienen futbolistas igual de buenos que nosotros e incluso mejores. Sabemos que tenemos un buen equipo pero hay que ir partido a partido. Estamos ganando, somos líderes, estamos invictos desde pretemporada y hay que tener tranquilidad. Los futbolistas tienen que quitarse ese lastre mental y jugar como sabemos.

-Ha regresado Álex Colorado, ¿qué supone para usted?

-Nos alegramos mucho de lo de Álex porque es una de las piezas fundamentales del equipo, no tenemos otro como él. Primero es una buena noticia a nivel personal, porque ya puede jugar, y luego aporta mucho. Su veteranía nos ayuda mucho, sabe tener el balón, marcar los tiempos en ataque y en defensa... Colorado bien es genial para nosotros.

-¿Qué le pasa a Murci?

-Estuvo parado por una lesión durante mucho tiempo, luego la pasada semana estuvo enfermo y todo repercute. Por su constitución, le cuesta recuperar la forma cuando está parado pero cuando esté bien será importantísimo para nosotros.