"Mantenemos la dinámica, nos falta cerrar los partidos con resultados más holgados"

Joaquín Poveda, técnico del Xerez CD, no ocultó su alegría por una nueva victoria, valoró el esfuerzo de sus jugadores para remontar, asegura que dominaron al rival durante los novena minutos, que sólo les falta cerrar los partidos con resultados mas holgados y valoró de forma positiva la actuación de los cuatro futbolistas que han incorporado.

–¿Cómo valora el encuentro?

–El equipo estuvo ofensivamente perfecto en la primera parte y defensivamente nos faltó un poquito de intensidad, aunque el gol de ellos fue un disparo difícil de poder parar, fue en una jugada esporádica. Por lo demás, tuvimos el balón al cien por cien y prácticamente sometimos al contrario. Ellos defensivamente están muy bien trabajados, tenían las ideas muy claras de cómo querían jugar. En la segunda parte, que renunciaron al balón totalmente, entendimos que teníamos que mantener la posesión para que las ocasiones fuesen llegando. Nos faltó un poquito más de templanza a la hora de finalizar, pero el equipo dominó el partido durante los noventa minutos.

–Con esta victoria, se ha igualado la mejor racha de triunfos consecutivos de la temporada con tres...

–Lo que buscamos es esto, mantener la dinámica positiva e intentar ganar con resultados más holgados. Esta vez lo pudimos tener, no pudo ser, pero el triunfo está muy bien y seguimos paso a paso. Además, estamos mejorando mucho en el aspecto ofensivo y a seguir. Cuando tengamos equipos que se abran ese trabajo se podrá comprobar mejor. De todos modos, estoy muy muy contento con el trabajo de los jugadores.

–Ramón Verdú debutó como central y Lainez lo hizo al final con un gol, ¿cómo los vio?

–Muy bien. Conocemos perfectamente a Ramón, es un jugador con una experiencia increíble en Segunda B, se adapta a cualquier posición y en esta oportunidad tuvo que hacerlo de central, que pensamos era la mejor opción para este partido y lo hizo perfecto. Estamos contentos y hay que dar la enhorabuena al jugador. Por otro lado, Lainez ha dejado muy buenas sensaciones y hemos visto al futbolista que esperamos, un jugador con intensidad, que tiene desborde y buena colocación. Hay que felicitarle también por su estreno y el gol.

–Sustituyó a Pato en el descanso cuando estaba haciendo un buen partido, ¿fue por la tarjeta amarilla que tenía?

–Sí, no fue un cambio táctico, fue por la tarjeta. Entendíamos que el árbitro podía sacarle la segunda en cualquier acción aislada y decidimos que teniendo jugadores de calidad y de mucho nivel en el banquillo podíamos realizar el cambio y fue acertado. El equipo se sintió cómodo. Era peligroso estar condicionado por una tarjeta en una banda por la que podían tener llegadas. El jugador está contento, lo entendió.

"En esta segunda fase vamos a hacer rotaciones, tenemos jugadores para ello"

–Terminaron sobre el verde, las cuatro nuevas incorporaciones, Juanito, Forján, Lainez y Verdú, ¿está satisfecho?

–Estamos muy contentos con ellos, han venido para sumar, están sumando, están haciendo un buen trabajo y están ayudando al equipo a nivel técnico-táctico y de vestuario y es lo que buscamos, que su adaptación sea plena y que el equipo salga reforzado y unido. Ya comenté que

en esta segunda fase de la liga queremos hacer una pequeña política de rotaciones porque tenemos futbolistas para poder hacerlo y va a ser la tónica habitual en estos partidos de la primera fase.

–¿Cómo ha sido el regreso a La Juventud?, ¿echa de menos Chapín?

–Bueno, al final lo importante es ganar y da igual que juguemos en Chapín o aquí. Quizás en La Juventud estamos más arropados, nos sentimos un poquito más seguros aquí, Chapín es más abierto y sin gente es más complicado. Cualquiera de los dos es bueno, pero la segunda fase este campo es mejor para nosotros con público de cara a recibir a otros equipos que también juegan combinativos, por eso hemos decidido volver.

–Ahora llega otro parón, ¿le preocupa que pueda frenar la buena dinámica?

–Parar es malo para todos, pero es lo que hay y tenemos que adaptarnos a esta situación. Nosotros ya tenemos en nuestra planificación previstos para trabajara aspectos físicos vinculados a lo que queremos mejorar en base a no perder la forma física. Todos los equipos estamos igual y nos tenemos que adaptar.

–Rubio ha denunciado insultos racistas de Lucas Correa al final del partido, ¿qué pasó?

–No tengo ni idea de lo que ha sucedido. Creo que al final un partido de fútbol es un partido de fútbol, que lo que pasa dentro se debe quedar dentro y lo que pasa fuera no tiene sentido. En este caso, tenemos que ser todos profesionales y no debemos entrar en esas trifulcas porque al final perjudica a los dos equipos, al fútbol y a la afición. Entiendo que eso no debe de pasar y si ha pasado, no me parece nada bien.