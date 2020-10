-No lo pudimos ver y no puedo hablar. Lo que está claro, y hay que ser conscientes de eso, es que los equipos aquí van a venir a temporizar mucho, a perder tiempo. Lo que hizo el Cabecense lo ha hecho también el Conil.

-Por errores propios, el rival no ha hecho absolutamente nada. Hemos contabilizado el 90% de balón, 36 llegadas al área y 12 acciones de finalización a gol clarísimas. Al equipo no se le puede pedir más de lo que ha hecho. Ha hecho lo que tenía que hacer en nuestra casa y estamos contentos con el trabajo.

Joaquín Poveda, entrenador del Xerez CD, terminó decepcionado con el resultado pero satisfecho con el trabajo que realizaron sus jugadores. No quiso cargar las tintas sobre Navarro Montoya pero sí admitió que "no ha tenido su día", destacó el acierto de Fran Sánchez y lamentó la falta de acierto de cara al gol.

Lázaro Canto: "Los jugadores se han partido el alma, es un orgullo"

Lázaro Canto, técnico del Conil, valoró el punto de forma positiva: "Hemos hecho un trabajo defensivo espectacular y sólo me queda felicitar a todos los jugadores. Todos se han partido el alma por la camiseta del Conil y eso es un orgullo para mí como entrenador". Fue sincero y admitió que "en la primera parte fueron muy superiores, llegamos al descanso con empate y corregimos cuatro cositas. La segunda parte fue más igualada y nos adelantamos, luego tuvimos un error y cometimos un penalti claro y les metimos en el partido. El Xerez si no es el mejor es de los tres mejores de la categoría, este campo es muy difícil, sabíamos a qué veníamos y pudimos hacer el partido que queríamos. El punto es un buen punto. No vamos a ningún campo a regalar nada y si no puedes ganar, tampoco hay que perder".