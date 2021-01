"El triunfo fue justísimo, pudimos ganar por tres o cuatro a cero al final"

-Correcto. Había que arrancar 2021 con una victoria y sabíamos que no iba a ser fácil después de nueve días de descanso y de un parón de tres semanas. Todo hay que tenerlo en cuenta, el equipo ha notado esa circunstancia. Hay que seguir trabajando para que no la note en los próximos partidos. Entiendo que cuando ya cojamos la dinámica a la segunda parte de la competición mejoraremos. De todos modos, insisto, estoy contentísimo con el resultado, con el juego y con el trabajo de todos.

–Para nada. Ellos estuvieron muy cerrados hasta que encajaron el gol, pero después del gol le pudimos hacer tres seguidos y eso dice que merecimos ganar. En cuanto abrimos la lata pudimos matar el partido, pero no lo hicimos. El resultado es bastante justo, nos pudimos ir con un tres o cuatro a cero al final. Además, la posesión del balón fue nuestra casi al cien por cien.

–El problema es que nuestro equipo utiliza un juego muy combinativo, con llegadas con muchos efectivos, con muchos jugadores que se asocian y ellos supieron muy bien taparnos todos esos espacios. Tenemos que aprender a jugar más verticales, como hacen otros equipos, aunque no sea nuestro estilo. Cuando los equipos se encierran tanto atrás hay que valorar esa posibilidad en algunos momentos.

–Lo habíamos avisado en la previa, que no nos podemos confiar. Cada equipo utiliza sus armas, el Cabecense, y así se lo he comentado a su entrenador, sabía perfectamente como tenía que hacer su juego en defensa y lo ha hecho bien, nos tapaba todos los huecos que intentábamos crear por dentro. A medida que fueron pasando los minutos el equipo empezó a tener un poquito de ansiedad y ahí sufrimos. Con más calma, pues igual hubiésemos tenido más posibilidades de haber abierto el marcador antes. De todos modos, estamos contentos porque este tipo de victorias nos hacen crecer muchísimo.

Rogelio Sánchez: "Me voy orgulloso, maniatamos al líder"

Rogelio Sánchez, entrenador del Cabecense, se mostró orgulloso de su equipo y lamentó la derrota. "Felicito a mis jugadores porque hicieron un trabajo encomiable en un campo como Chapín y ante un rival como el Xerez CD. Llegar al minuto noventa con empate a cero y después de maniatar el juego ofensivo del lídder es para estar orgulloso. Nos han ganado 1-0 y, desgraciadamente, con un gol que ha sido hasta en propia puerta. Nos vamos con la sensación de haber nadado mucho para morir en la orilla. Sabíamos que era una plaza muy complicada y ahora me toca reforzar anímicamente a los chavales. Un punto no es que supusiera la salvación inmediata, pero un punto hubiese sido fantástico aquí. A nivel defensivo hicimos un partido casi perfecto y demostramos que no somos inferiores a nadie".