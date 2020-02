Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, se mostró feliz por el triunfo de su equipo, valoró el gran trabajo realizado por sus jugadores ante un gran equipo, agradeció a la afición el apoyo, no quiso valorar la actuación del árbitro y lamentó el parón por los insultos racistas.

-¿Qué valoración realiza del encuentro?

-Hemos hecho un partido muy serio, tanto en la primera como en la segunda parte, y hemos sido superiores a un equipo con muchísimo potencial. Anulamos a casi todos sus jugadores importantes, que eran muchos, y ahí estaba una de la claves del encuentro. Teníamos que minimizar todo lo bueno que ellos tienen, nos adelantamos en el marcador, el equipo ha sabido defender el resultado y atacar cuando ha tenido que hacerlo. Tuvimos la pelota por momentos y tuvimos profundidad.

-El equipo toma aire con estos tres puntos...

-Ya comenté en la previa que en esta categoría cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hemos hecho un partido serio, tuvimos actitud y la victoria fue muy merecida. Ahora, tenemos que seguir peleando pero este triunfo es muy importante en nuestro camino hacia la permanencia. Además, quiero agradecer especialmente al público que ha venido el apoyo porque ha sido fundamental. Queríamos el campo lleno y se ha llenado y nos han ayudado muchísimo. La afición es grande y ha respondido en su medida, le teníamos que dar un buen resultado.

-¿Sale el equipo reforzado por el rival al que ha superado?

-De momento, no estamos en descenso, que era lo que queríamos. Salimos más fuertes especialmente por las sensaciones que ha dado el equipo, por su lucha, su garra, por no bajar los brazos nunca ante un grandísimo equipo como el Ceuta. No era fácil y, además, estábamos muy mermados a nivel de plantilla. Los chavales han hecho una auténtico partidazo, nunca le perdimos la cara, defensivamente era importante no encajar y estuvimos de diez, chapó.

-¿Cómo ha conseguido el equipo tan mermado llegar al final tan entero?

-Había que morder y ellos lo sabían. La actitud siempre es buena y cuando tuvimos la pelota también supimos controlarla, buscando a la gente importante nuestra como Borja. El trabajo ha sido inconmensurable. Insisto, tengo que darle la enhorabuena a mis jugadores porque si siguen con esta actitud y estas ganas perderemos pocos partidos.

-¿Qué le ha parecido el gol de Borja?

-Marcó un golazo. Desde el momento que vi salir la pelota sabía que entraba, iba con la fuerza y la altura necesaria para entrar como ha entrado. Desde que salió el balón del pie ya estaba cantando el gol.

-¿Y los dos porteros?

-Los dos estuvieron sensacional. Ezequiel salió en frío y realizó tres paradas espectaculares.

-¿Cómo ha visto a Iván Caballero?

-El chico ha estado fantástico, no es normal que tan joven tenga tanta tranquilidad y haya aguando el tipo con una tarjeta amarilla desde la primera parte. Ha tenido criterio y ha defendido muy bien, sobre todo en la segunda parte, nos ha quitado mucho peligro en balones laterales.

-Fue expulsado, ¿por qué?

-La primera amarilla que me saca es porque le digo al asistente en una jugada que la peinan ellos que es córner y pita puerta y la segunda porque aparece un balón dentro del campo a la altura del banquillo y como dicen que los entrenadores somos los responsables de todo, pues la tarjeta para mí. No tengo la culpa de que un balón venga de la grada, soy responsable de mi banquillo... Le tenía que haber preguntado a al asistente de dónde venía la pelota. No voy a pronunciarme sobre la actuación del árbitro.

-¿Qué le ha parecido el parón del partido por los insultos racistas?

-Desde el banquillo no me enteré de nada, a ver qué aparece en el acata. Esto de los insultos racistas en el fútbol no es bonito y es criticable. Hay que respetar a todo el mundo pero cada uno tendrá su versión. Lo importante es que hemos ganado 2-0 y que nos estamos en descenso. Lo demás no me interesa, aunque es cierto que ha parado el partido y ese parón nos vino bien porque estaban llegando más.

-¿Cómo ha visto el gol anulado al Ceuta?

-Desde el banquillo no lo veo claro, esto va por barrios. La semana pasada nos anularon a nosotros un gol muy claro que no era fuera de juego. Tengo que ver la jugada para valorarla, aunque ellos dicen que no.